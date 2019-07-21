Дівчина тижня: гаряча 32-річна блогерка Крістіна Карілло-Букарам, яка досі незаймана (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Крістіна Карілло-Букарам – зваблива та популярна блогерка, яка у свої 32 роки досі береже себе для майбутнього чоловіка.

У Крістіни Карілло-Букарам мільйон підписників на каналі у YouTube і стільки ж в Instagram. Їй є що показати і сказати. Дівчині – 32. В її жилах тече еквадорська і ліванська кров. Вона веган і успішний блогер. А ще – незаймана. У соцмережах Крістіна більше відома під ніком FullyRawKristina. Зазвичай красуня ділиться з шанувальниками роликами про те, чим харчується і як підтримує себе у формі. Але недавно вона зізналася на камеру, що до сих пір не мала сексу.

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Я виросла в родині православних християн. Заборона на статевий зв'язок до шлюбу – одна з основ мого світогляду. І я до сих пір дотримуюся тих цінностей, які мені заклали в дитинстві, – розповіла дівчина у відео.

Ролик подивилося понад пів мільйона користувачів. Він був записаний на Балі ще два роки тому, але Крістіна стверджує, що він до сих пір актуальний. Крім того, що зірка мережі береже себе для майбутнього чоловіка. І є ще одна причина, по якій їй вдалося зберегти цнотливість, – брак часу.

Я почала займатися бізнесом у 18 років. Весь свій драйв, всю пристрасть і сексуальну енергію я витрачаю на розвиток кар'єри. Простіше кажучи, мені було не до залицяльників, – згадує красуня.

Проте блогерка зізнається, що за все своє життя зустрічалася з трьома чоловіками і жодному з них не вдалося домогтися свого. А півтора року тому вона познайомилася з Кешем. Христина не знає, чим закінчаться їхні стосунки, але вірить, що у них все серйозно.

Попри брак часу для сексу, гаряча Крістіна знаходить моменти для пікантних фотосесій, результатами яких Крістіна ділиться на своїй сторінці в Instagram. Тож ми підібрали найвідвертіші кадри цнотливої красуні, від яких у тебе розбурхається уява. Насолоджуйся:

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