Тіна Кароль розбурхала фанатів знімком без одягу

Популярна українська співачка Тіна Кароль не перестає дивувати шанувальників відвертими кадрами. Зірка оприлюднила новий гарячий знімок, на якому вона позує без одягу.

Звабливою фотографією Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram. На свіжому кадрі красуня постала тільки у спідній білизні. При цьому артистка спокусливо дивиться у камеру.

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Знімок тут же зібрав безліч коментарів, позитивних відгуків та компліментів від користувачів мережі.

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