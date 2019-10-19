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Стала відома вартість фуршету під час прес-марафону Зеленського

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Скільки коштував прес-марафон Зеленського - фото 1
Скільки коштував прес-марафон Зеленського / segodnya

Днями пройшов рекордний прес-марафон президента України Володимира Зеленського, який тривав 14 годин. А тепер стало відомо, у яку суму обійшлося ресторанне обслуговування такого заходу.

Як відомо, прес-марафон відбувся на базі Kyiv Food Market. І в Державне управління справами надійшли рахунки за послуги ресторанного обслуговування.

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Стала відома вартість фуршету під час прес-марафону Зеленського - фото 362473

Так, вартість фуршету під час проведення прес-марафону президента України Володимира Зеленського склала майже 175 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідь з секретаріату роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби Державного управління справами.

"Станом на 17 жовтня 2019 року в Державне управління справами надійшли документи на оплату послуг ресторанного обслуговування заходу за участю президента України з представниками засобів масової інформації на базі Kyiv Food Market (Київ, вул. Московська, 8) на суму 174,396 тисячі гривень", – йдеться у відповіді на запит.

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