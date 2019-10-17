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Жан Беленюк зі Слуги народу назвав головну проблему українського спорту

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Жан Беленюк / tsn

Депутат і борець Жан Беленюк вважає, що спортсмени в Україні отримують незаслужено маленькі стипендії від держави.

Український борець греко-римського стилю, дворазовий чемпіон світу і депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Жан Беленюк назвав головну проблему українського спорту.

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За словами Беленюка, спортсмени отримують незаслужено маленькі стипендії від держави. Депутат заявив, що спробує підвищити ці суми, і вже провів зустріч з представником Офісу Президента України. "Як фінансово держава заохочує спортсменів та їх тренерів, що мають Олімпійські результати? На власному досвіді знаю, що бути Олімпійським чемпіоном – це титанічні зусилля і самовіддана праця і бачу життя своїх колег і тренерів не з телеканалів і хороших статей в ЗМІ. Але, яку підтримку держави отримують видатні українські спортсмени? Про це варто говорити, адже це не просто спортсмени, це ті, ким пишається Україна..."

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Беленюк

Наразі розмір стипендій нашим спортсменам та їх тренерам такий:

  • спортсменам, які посіли перше місце на Олімпійських іграх, та їх тренерам по 15 тис. грн.
  • спортсменам, які посіли друге місце на Олімпійських іграх або перше місце на чемпіонатах світу, та їх тренерам по 12 тис. грн.
  • спортсменам, які посіли третє місце на Олімпійських іграх, та їх тренерам по 10 тис. грн.
  • спортсменам, які посіли друге місце на чемпіонатах світу, та їх тренерам 9 тис. грн.
  • спортсменам, які посіли третє місце на чемпіонатах світу або перше місце на чемпіонатах Європи, та їх тренерам 7 тис. грн.
  • спортсменам, які посіли друге місце на чемпіонатах Європи, та їх тренерам по 5 тис. грн.
  • спортсменам, які посіли третє місце на чемпіонатах Європи, та їх тренерам 4 тис. грн.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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