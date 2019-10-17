Жан Беленюк зі Слуги народу назвав головну проблему українського спорту

Депутат і борець Жан Беленюк вважає, що спортсмени в Україні отримують незаслужено маленькі стипендії від держави.

Український борець греко-римського стилю, дворазовий чемпіон світу і депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Жан Беленюк назвав головну проблему українського спорту.

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За словами Беленюка, спортсмени отримують незаслужено маленькі стипендії від держави. Депутат заявив, що спробує підвищити ці суми, і вже провів зустріч з представником Офісу Президента України. "Як фінансово держава заохочує спортсменів та їх тренерів, що мають Олімпійські результати? На власному досвіді знаю, що бути Олімпійським чемпіоном – це титанічні зусилля і самовіддана праця і бачу життя своїх колег і тренерів не з телеканалів і хороших статей в ЗМІ. Але, яку підтримку держави отримують видатні українські спортсмени? Про це варто говорити, адже це не просто спортсмени, це ті, ким пишається Україна..."

Беленюк

Наразі розмір стипендій нашим спортсменам та їх тренерам такий:

спортсменам, які посіли перше місце на Олімпійських іграх, та їх тренерам по 15 тис. грн.

спортсменам, які посіли друге місце на Олімпійських іграх або перше місце на чемпіонатах світу, та їх тренерам по 12 тис. грн.

спортсменам, які посіли третє місце на Олімпійських іграх, та їх тренерам по 10 тис. грн.

спортсменам, які посіли друге місце на чемпіонатах світу, та їх тренерам 9 тис. грн.

спортсменам, які посіли третє місце на чемпіонатах світу або перше місце на чемпіонатах Європи, та їх тренерам 7 тис. грн.

спортсменам, які посіли друге місце на чемпіонатах Європи, та їх тренерам по 5 тис. грн.

спортсменам, які посіли третє місце на чемпіонатах Європи, та їх тренерам 4 тис. грн.

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