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Стала відома ключова характеристика Samsung Galaxy S11

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Samsung Galaxy S11 отримає новий процесор - фото 1
Samsung Galaxy S11 отримає новий процесор

Слідом за першими чутками про модель процесора майбутнього флагмана Samsung у мережі з'явилася точніша інформація про модель процесора, який отримає Galaxy S11. Новий витік розкрив модель CPU, на базі якого буде побудований ще не анонсований гаджет.

Згідно з інсайдерською інформацією, новий чипсет Exynos 990, на базі якого буде побудований новий смартфон, – перейменований Exynos 9830.

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Про це виробник прямо вказав у специфікаціях моделі. SoC отримав процесор на основі двох фірмових ядер, двох ARM Cortex A-76 і чотирьох Cortex A-55 за підтримки графічного адаптера Mali-G77.

Чипсет виконаний по 7-нм технологічному процесу із застосуванням фотолітографії в глибокому ультрафіолеті (EUV). Примітно, що ця мобільна платформа не оснащена вбудованим 5G-модемом. Імовірно новинка дебютує в модифікаціях з LTE і 5G – в останньому випадку буде потрібна установка окремого чипа для підтримки мереж п'ятого покоління.

Дата анонсу та докладні специфікації Samsung Galaxy S11 не оголошені.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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