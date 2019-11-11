Стала відома ключова характеристика Samsung Galaxy S11

Слідом за першими чутками про модель процесора майбутнього флагмана Samsung у мережі з'явилася точніша інформація про модель процесора, який отримає Galaxy S11. Новий витік розкрив модель CPU, на базі якого буде побудований ще не анонсований гаджет.

Згідно з інсайдерською інформацією, новий чипсет Exynos 990, на базі якого буде побудований новий смартфон, – перейменований Exynos 9830.

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Про це виробник прямо вказав у специфікаціях моделі. SoC отримав процесор на основі двох фірмових ядер, двох ARM Cortex A-76 і чотирьох Cortex A-55 за підтримки графічного адаптера Mali-G77.

Samsung recently unwrapped Exynos 990, Exynos 980 and many assumed Exynos 9830 as third chipset launched by the Korean giant this year. However, Samsung today clarified that Samsung Exy 990 is another name of Exy 9830 via its specs sheet page. @Jopoepl @stufflistings #samsung pic.twitter.com/hKxP8IJS4V — Simranpal Singh (@simransingh931) November 10, 2019

Чипсет виконаний по 7-нм технологічному процесу із застосуванням фотолітографії в глибокому ультрафіолеті (EUV). Примітно, що ця мобільна платформа не оснащена вбудованим 5G-модемом. Імовірно новинка дебютує в модифікаціях з LTE і 5G – в останньому випадку буде потрібна установка окремого чипа для підтримки мереж п'ятого покоління.

Дата анонсу та докладні специфікації Samsung Galaxy S11 не оголошені.

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