Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Стала відома ціна смартфона Xiaomi Redmi 7

  • 7
Xiaomi Redmi 7 буде оцінений у 700-800 юанів - фото 1
Xiaomi Redmi 7 буде оцінений у 700-800 юанів / AKKet

У Xiaomi запросять низький цінник на Redmi Note 7 Pro, щоб переконати всіх в тому, що Meizu Note 9 дійсно задорогий для своїх характеристик.

Нещодавно Xiaomi Redmi 7 в конфігурації 3/64 Гб надійшов у продаж у В'єтнамі, де ціна моделі склала $130. Лей Цзюнь, гендиректор компанії, заявив, що офіційна рекомендована вартість смартфона буде ще нижчою.

І ще: Xiaomi анонсувала величезну кількість змін для MIUI 10 і 11

Так, Xiaomi Redmi 7 буде оцінений у 700-800 юанів, що еквівалентно $105-$120. Судячи з цього цінового діапазону, смартфон буде доступний тільки в двох конфігураціях пам'яті. Ймовірно, версія 4/64 Гб передбачена не буде. Але точно про це стане відомо вже 18 березня.

Xiaomi Redmi 7 буде оцінений у 700-800 юанів - фото 313165
Xiaomi Redmi 7 буде оцінений у 700-800 юанів

Днями популярний інсайдер Роланд Куандт продемонстрував на відео розпакування Xiaomi Mi 9 у глобальній версії, придбаного в Європі. У нас є можливість вивчити 15-хвилинний ролик, у якому інсайдер показує процес розпакування пристрою, його комплектацію, а також сам смартфон в роботі.

Читайте також: Xiaomi Mi9 перевірили в AnTuTu: Snapdragon 855 вражає своєю потужністю

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ліга сміху 5 сезон 2 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
  • 08 березня, 21:00
  • 997
Холостяк 2019: усі учасниці 9 сезону, які боротимуться за Нікіту Добриніна
  • 08 березня, 21:40
  • 288
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1299727
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Технології