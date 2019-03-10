Стала відома ціна смартфона Xiaomi Redmi 7

У Xiaomi запросять низький цінник на Redmi Note 7 Pro, щоб переконати всіх в тому, що Meizu Note 9 дійсно задорогий для своїх характеристик.

Нещодавно Xiaomi Redmi 7 в конфігурації 3/64 Гб надійшов у продаж у В'єтнамі, де ціна моделі склала $130. Лей Цзюнь, гендиректор компанії, заявив, що офіційна рекомендована вартість смартфона буде ще нижчою.

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Так, Xiaomi Redmi 7 буде оцінений у 700-800 юанів, що еквівалентно $105-$120. Судячи з цього цінового діапазону, смартфон буде доступний тільки в двох конфігураціях пам'яті. Ймовірно, версія 4/64 Гб передбачена не буде. Але точно про це стане відомо вже 18 березня.

Xiaomi Redmi 7 буде оцінений у 700-800 юанів

Днями популярний інсайдер Роланд Куандт продемонстрував на відео розпакування Xiaomi Mi 9 у глобальній версії, придбаного в Європі. У нас є можливість вивчити 15-хвилинний ролик, у якому інсайдер показує процес розпакування пристрою, його комплектацію, а також сам смартфон в роботі.

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