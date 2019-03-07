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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

У мережі показали відео розпакування лавандового Xiaomi Mi 9

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Автор показав процес початкового налаштування смартфона - фото 1
Автор показав процес початкового налаштування смартфона / MobiDevices

Популярний інсайдер Роланд Куандт продемонстрував на відео розпакування Xiaomi Mi 9 у глобальній версії, придбаного в Європі.

У нас є можливість вивчити 15-хвилинний ролик, у якому інсайдер показує процес розпакування пристрою, його комплектацію, а також сам смартфон в роботі.

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Як бачимо, Xiaomi Mi 9 продається в упаковці, що переливається лавандовим кольором. У комплекті є сам смартфон, зарядний пристрій, шнур USB-C, перехідник з USB-C на 3.5-мм роз'єм, захисний силіконовий чохол, документація.

Також в ролику автор показав процес початкового налаштування смартфона, роботу підекранного сканера відбитків пальців, 48-Мп камеру в дії і інші моменти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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