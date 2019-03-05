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8 березня Серіал Школа

Xiaomi анонсувала величезну кількість змін для MIUI 10 і 11

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У нових версіях MIUI з'явиться безліч корисних функцій - фото 1
У нових версіях MIUI з'явиться безліч корисних функцій / AKKet

Компанія Xiaomi поділилася з фанатами планами щодо подальшого розвитку фірмової прошивки MIUI. На офіційному форумі розробники опублікували список з більш ніж сотні змін, які вже доступні у китайській версії або з'являться в доступному для огляду майбутньому у MIUI 10 або 11.

Низка опцій вже доступна в останніх смартфонах або в прошивках для розробників. Зараз Xiaomi працює над їхньою адаптацією для глобальних збірок. Щоправда, частина нововведень може бути доступною не на всіх пристроях. Також деякі з них можуть змінитися до релізу або не з'явитися в стабільних версіях MIUI зовсім.

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Такі функції стануть доступні в глобальній версії прошивки незабаром:

  • Можливість залишитися на екрані блокування після розблокування пристрою обличчям
  • Нові звукові ефекти для Xiaomi Music
  • Нові звукові ефекти Dolby
  • Можливість одночасного використання розблокування обличчям і відбитком пальця
  • Поліпшення режиму економії енергії (з'явиться функція суперенергозбереження)
  • Активація і пробудження екрану за допомогою голосових команд
  • Оптимізація очищення сміття
  • Нові функції таймера
  • Нічний режим зйомки для більшого числа пристроїв
  • Темний режим інтерфейсу
  • Шрифт і розмір дисплея налаштовуються окремо
  • Стан зарядки та рівень сигналу відображаються на інформаційному екрані
На власників Xiaomi чекає низка нововведень - фото 311798
На власників Xiaomi чекає низка нововведень

Список функцій, які все ще в розробці:

  • Автоматичне видалення APK-файлів після їх установки
  • Локальний кошик для фотоальбомів
  • Підтримка обрізки фотографій у форматі 18: 9
  • Зменшення помилкових дотиків до екрана
  • Оптимізоване управління дозволами для додатків
  • Дитячий режим
  • Стерео по Bluetooth в іграх
  • Відображення екстрених контактів на екрані розблокування
  • Нова анімація зарядки
  • Оновлений екран розблокування

Нововведення, над впровадженням яких Xiaomi ще розмірковує:

  • Блокування орієнтації дисплея в ігровому режимі
  • Призначені для користувача налаштування в ігровому режимі
  • Можливість встановити SIM-карту за замовчуванням для кожного контакту
  • Нові кольори для інтерфейсу
  • Кнопка "Відкладення" нагадувань
  • Інтеграція сторонніх платіжних сервісів
  • Можливість масштабування відео
  • Перезапис вихідної фотографії після її обробки
  • Відтворення голосового нагадування при дзвінку будильника

Повний список всіх запланованих і розглянутих змін доступний на офіційному форумі MIUI.

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Джерело: Gizchina
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