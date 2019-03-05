Xiaomi анонсувала величезну кількість змін для MIUI 10 і 11

Компанія Xiaomi поділилася з фанатами планами щодо подальшого розвитку фірмової прошивки MIUI. На офіційному форумі розробники опублікували список з більш ніж сотні змін, які вже доступні у китайській версії або з'являться в доступному для огляду майбутньому у MIUI 10 або 11.

Низка опцій вже доступна в останніх смартфонах або в прошивках для розробників. Зараз Xiaomi працює над їхньою адаптацією для глобальних збірок. Щоправда, частина нововведень може бути доступною не на всіх пристроях. Також деякі з них можуть змінитися до релізу або не з'явитися в стабільних версіях MIUI зовсім.

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Такі функції стануть доступні в глобальній версії прошивки незабаром:

Можливість залишитися на екрані блокування після розблокування пристрою обличчям

Нові звукові ефекти для Xiaomi Music

Нові звукові ефекти Dolby

Можливість одночасного використання розблокування обличчям і відбитком пальця

Поліпшення режиму економії енергії (з'явиться функція суперенергозбереження)

Активація і пробудження екрану за допомогою голосових команд

Оптимізація очищення сміття

Нові функції таймера

Нічний режим зйомки для більшого числа пристроїв

Темний режим інтерфейсу

Шрифт і розмір дисплея налаштовуються окремо

Стан зарядки та рівень сигналу відображаються на інформаційному екрані

На власників Xiaomi чекає низка нововведень

Список функцій, які все ще в розробці:

Автоматичне видалення APK-файлів після їх установки

Локальний кошик для фотоальбомів

Підтримка обрізки фотографій у форматі 18: 9

Зменшення помилкових дотиків до екрана

Оптимізоване управління дозволами для додатків

Дитячий режим

Стерео по Bluetooth в іграх

Відображення екстрених контактів на екрані розблокування

Нова анімація зарядки

Оновлений екран розблокування

Нововведення, над впровадженням яких Xiaomi ще розмірковує:

Блокування орієнтації дисплея в ігровому режимі

Призначені для користувача налаштування в ігровому режимі

Можливість встановити SIM-карту за замовчуванням для кожного контакту

Нові кольори для інтерфейсу

Кнопка "Відкладення" нагадувань

Інтеграція сторонніх платіжних сервісів

Можливість масштабування відео

Перезапис вихідної фотографії після її обробки

Відтворення голосового нагадування при дзвінку будильника

Повний список всіх запланованих і розглянутих змін доступний на офіційному форумі MIUI.

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