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Стала відома ціна смартфона Xiaomi Redmi 7

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Після презентації публіка чекає на спрощену версію – Redmi 7 - фото 1
Після презентації публіка чекає на спрощену версію – Redmi 7 / Android Headlines

У мережі з'явилася інформація про новий Xiaomi Redmi 7.

15 січня відбудеться старт продажів смартфона Xiaomi Redmi Note 7, який представили на цьому тижні.

І ще: Xiaomi назвала смартфони, які оновлять до прошивки MIUI 11

Після презентації публіка чекає на спрощену версію – Redmi 7. Його характеристики наразі на рівні чуток. Зате вартість майбутньої новинки назвав CEO компанії. Xiaomi Redmi 7 буде коштувати приблизно 700-800 або $105-$120. Смартфон може отримати процесор від MediaTek і продовжену гарантію, як більш дорогі моделі. Про терміни виходу девайса у компанії ще не говорять.

Стала відома ціна смартфона Xiaomi Redmi 7 - фото 300923
Стала відома ціна смартфона Xiaomi Redmi 7

Розпочати 2019 рік китайська компанія Xiaomi вирішила вельми несподіваним оголошенням. Виробник озвучив плани про виділення лінійки смартфонів Redmi в окремий суббренд. Перший апарат у рамках уже самостійного бренду буде представлений 10 січня.

Читайте також: Xiaomi анонсувала унікальну операційну систему: коли вийде MIUI 11

Джерело: indianexpress
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