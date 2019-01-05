Xiaomi оголосила про створення суббренду для бюджетних смартфонів

Xiaomi буде мати три суббренди / iTechua

Розпочати 2019 рік китайська компанія Xiaomi вирішила вельми несподіваним оголошенням. Виробник озвучив плани про виділення лінійки смартфонів Redmi в окремий суббренд. Перший апарат у рамках уже самостійного бренду буде представлений 10 січня.

За словами глави Xiaomi Лей Цзюня, новий смартфон буде флагманом бренду Redmi. У бесіді з користувачами він розповів, що рішення створити самостійний бренд було прийнято через різний підхід до лінійок Redmi та Mi.

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Він нагадав, що серія Redmi фокусується на співвідношення ціна/продуктивність, і в основному поширюється через онлайн, а от Mi-смартфони зосереджені у середньому та високому сегментах і підходять для продажу в крамницях.

Судячи з численних тизерів компанії, 10 січня буде представлений Redmi Pro 2 – спадкоємець моделі 2016 року. За наявними даними, смартфон отримає 6,4-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD+ (19: 9), восьмиядерний процесор Snapdragon 675, 24-мегапіксельну фронтальну камеру з сенсором Sony IMX576 та подвійну основну камеру з модулями на 48 та 5 Мп. Апарат буде поставлятися з MIUI 10 на базі Android 9.0 Pie.

Xiaomi Redmi Pro 2 покажуть 10 січня 2019 року

Передбачена ціна Redmi Pro 2 буде становити 262 долари США для китайського ринку.

У 2018 році Xiaomi вже створила два суббренди: Black Shark для ігрових смартфонів, а також Pocophone для порівняно недорогих апаратів з потужною начинкою.

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