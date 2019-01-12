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Xiaomi анонсувала унікальну операційну систему: коли вийде MIUI 11

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Коли вийде MIUI 11 - фото 1
Коли вийде MIUI 11 / tehnofan

Компанія Xiaomi провела щорічну конференцію MIUI Core Experience і офіційно анонсувала нову версію фірмової оболонки для смартфонів – MIUI 11.

За словами глави підрозділу продуктового планування Xiaomi Ліу Минга, MIUI 11 – "абсолютно нова і унікальна операційна система", в якій дуже багато нововведень у порівнянні з попередніми апдейтами. Вона буде працювати швидше, ніж MIUI 9 і 10. Крім того, в ній будуть використовуватися інструменти з штучним інтелектом, що симулюватимуть дії живої людини. Таке оновлення повинно значно спростити використання смартфона.

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Xiaomi анонсувала MIUI 11 - фото 300653
Xiaomi анонсувала MIUI 11

На жаль, термін випуску MIUI 11 не був зазначений навіть орієнтовно, Але відзначимо, що приблизно у цей же час рік тому ми дізналися про початок розробки MIUI 10, яка була представлена повноцінно тільки у травні. Цілком можливо, що і MIUI 11 дебютує приблизно у ті ж часові рамки, а першим смартфоном, який отримає нову ОС з коробки, стане флагман наступного покоління Xiaomi Mi 9.

Остання версія MIUI 10 зараз доступна для понад 40 різних смартфонів лінійок Mi і Redmi, а її загальна база користувачів перевищує 300 мільйонів осіб.

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Джерело: androidauthority
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