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Стала відома ціна Redmi Note 7 в Україні

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Смартфон Redmi Note 7 вже продають в Україні - фото 1
Смартфон Redmi Note 7 вже продають в Україні / Mobiltelefon

Менш як місяць тому китайська компанія Xiaomi представила свій суббренд Redmi, в рамках якого був представлений перший смартфон Redmi Note 7. 15 січня новинка з'явилася у продажу в Китаї, а тепер стала відома його вартість в Україні.

Зазначимо, що Redmi Note 7 отримав 2,5D-дисплей з діагоналлю 6,3 дюйма та роздільною здатністю 2340 х 1080 пікселів. Замість традиційної моноброви у ньому є краплеподібний виріз.

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За продуктивність смартфона відповідає 8-ядерний процесор Snapdragon 660, який працює у парі з графічним відеоприскорювачем Adreno 512. Пристрій отримав 3/4 або 6 ГБ оперативної пам'яті та 32 або 64 ГБ вбудованої. Основний сенсор подвійної камери смартфона на 48 Мп. Допоміжний сенсор отримав 5 Мп. За селфі відповідає фронтальна камера на 13 Мп.

Redmi Note 7 в Україні продають за 6499 гривень - фото 302582
Redmi Note 7 в Україні продають за 6499 гривень

Тішить, що компанія Xiaomi вирішила не зраджувати традиціям і вбудувати в смартфон акумулятор на 4000 мАг з підтримкою Quick Charge 4.0. Цікаво, що новинку нарешті оснастили USB Type-C.

А тепер про головне: в кількох українських інтернет-магазинах смартфон уже продається за 6499 гривень за версію 3+32 ГБ або 7499 гривень за версію 4/64 ГБ. Зазначимо, що ціни суттєво перевищують рекомендовані на ринку Китаю.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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