У мережі з'явилося нове фото флагмана Galaxy S10

В інтернеті показали на знімку три смартфона від Samsung.

Напередодні презентації флагманської лінійки смартфонів Samsung Galaxy S10 авторитетний інсайдер Еван Бласс опублікував зображення трьох моделей гаджета. На якісній візуалізації представлені три моделі пристрою. Фото було опубліковано на сторінці інсайдера у Twitter.

До слова: Samsung Galaxy S10 Plus показали на живому фото

На знімку зображені моделі Galaxy S10E, S10 і S10 +. Смартфони показані в прозорих чохлах. З чуток, модель S10 матиме 5,8-дюймовий, а S10+ – 6,4-дюймовий OLED-дисплей. Обидві топові моделі отримають потрійні камери.

Samsung Galaxy S10E, S10, and S10+ (L to R), encased pic.twitter.com/Pk2gpXkXxn — Evan Blass (@evleaks) 19 січня 2019 р.

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