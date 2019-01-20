Xiaomi анонсувала абсолютно безрамковий смартфон

Новий Xiaomi Mi X – приголомшливий апарат, здатний похвалитися абсолютно безрамковим екраном, а також іншими особливостями.

За даними ЗМІ, однією з ключових фішок Xiaomi Mi X стане 3D AMOLED-дисплей, що займає 98% площі на лицьовій частині.

І ще: Xiaomi представила ручку зі штучним інтелектом

За виробництво унікальної матриці відповідає китайська компанія BOD, яка називає свої екрани нового покоління 3D AMOLED. При цьому показувати тривимірну картинку, як можна здогадатися з назви, вони не в змозі, та таку можливість навряд чи можна було б назвати корисною в 2019 році.

Повідомляється, що смартфон Xiaomi Mi X оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 3940 на 2090 пікселів (4K), 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 855 з тактовою частотою 2,8 ГГц, графікою Adreno 640, 6/8 ГБ оперативної і 128/256 ГБ постійної пам'яті, роз'ємом USB Type-C, потрійною основною (48 Мп + 16 Мп + 12 Мп) і 26 Мп фронтальною камерами, а також акумуляторною батареєю ємністю 4100 мАг з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 4.0+.

Читайте також: Стали відомі характеристики Xiaomi Redmi Note 7 Pro