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Xiaomi анонсувала абсолютно безрамковий смартфон

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Смартфон Xiaomi Mi X оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм - фото 1
Смартфон Xiaomi Mi X оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм / ITC

Новий Xiaomi Mi X – приголомшливий апарат, здатний похвалитися абсолютно безрамковим екраном, а також іншими особливостями.

За даними ЗМІ, однією з ключових фішок Xiaomi Mi X стане 3D AMOLED-дисплей, що займає 98% площі на лицьовій частині.

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За виробництво унікальної матриці відповідає китайська компанія BOD, яка називає свої екрани нового покоління 3D AMOLED. При цьому показувати тривимірну картинку, як можна здогадатися з назви, вони не в змозі, та таку можливість навряд чи можна було б назвати корисною в 2019 році.

Повідомляється, що смартфон Xiaomi Mi X оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 3940 на 2090 пікселів (4K), 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 855 з тактовою частотою 2,8 ГГц, графікою Adreno 640, 6/8 ГБ оперативної і 128/256 ГБ постійної пам'яті, роз'ємом USB Type-C, потрійною основною (48 Мп + 16 Мп + 12 Мп) і 26 Мп фронтальною камерами, а також акумуляторною батареєю ємністю 4100 мАг з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 4.0+.

Xiaomi анонсувала абсолютно безрамковий смартфон - фото 302429

Xiaomi анонсувала абсолютно безрамковий смартфон - фото 302430

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Джерело: igeekphone
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