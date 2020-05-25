Спробуйте цієї ночі: 5 еротичних ігор для закоханих

Еротичні ігри для парочок стають все популярнішими. Але не всі знають, які є еротичні ігри як для двох, так і для декількох пар. Ми дамо підказку і надихнемо вас на нові секс-звершення. Спробуйте цієї ночі!

Що стосується зустрічі декількох пар, то тут дуже важливо з'ясувати, наскільки міцна дружба і близьке спілкування. Від цього залежить вибір ігор. Це принципове питання, тому що необережні рішення можуть зіпсувати дружбу. Те, як далеко всі готові піти, звичайно, дуже індивідуально. Тому перед грою завжди слід нагадувати, що все має відбуватися за обопільною згодою. Відмова будь-кого з учасників має бути прийнята з повагою.

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1. Стрип-покер

Стрип-покер – це, звичайно ж, класична еротична гра для парочок. Але покер подобається не всім, і не всі знають правила. Якщо учасники налаштувалися на гру, сповнені емоцій, то роз'яснення правил може зіпсувати їм настрій. Тому буде краще, якщо учасники ознайомляться з правилами заздалегідь, до вечора.

Предмети одягу, що розігрується можуть бути або розміщені на столі замість ставки, або той, хто програв повинен зняти один предмет одягу. Інший варіант полягає в тому, що переможець визначає, хто з учасників буде знімати одяг. Якщо гра буде йти швидко, то в результаті всі ті, хто програв знімуть з себе одяг.

І, звичайно, ви також можете вибрати гру "мау мау" або іншу карткову гру. Але, будь ласка, не робіть помилку – не вибирайте карткову гру, яка триває вічно. Зазвичай це нікому не подобається.

Можете зіграти покер на роздягання

2. Бутилочка

Ця гра відома всім в основному зі шкільних часів. Ми грали в бутилочку, щоб отримати поцілунок від симпатичної однокласниці. Але в еротичній грі для парочок допустимо більше.

Принцип такий же: ви сидите кругом і залишаєте трохи місця посередині для порожньої пляшки. Потім перший учасник ставить еротичне питання і крутить пляшку. Той, на кого вказує горлечко пляшки, повинен відповісти на питання. Якщо він або вона не хочуть відповідати на питання, то йому або їй доведеться зняти предмет одягу. Те ж саме стосується, якщо шийка вказує на запитувача. Так що слід добре продумувати питання.

3. Правда або дія

Ця гра теж заснована на питаннях і відповідях: один запитує, інший відповідає. Але тут запитувач сам може вибрати людину, яка повинна відповісти на питання. Якщо вона не хоче давати відповідь, їй потрібно зняти предмет одягу.

Можете давати гарячі завдання

4. Ігри в кості

Ігри в кості в еротичній версії також дуже популярні. Для них спеціально створили кубики зі словами "шия", "груди", "рука" і так далі. На другій групі кубиків написані слова, які передбачають дію: лизати, цілувати тощо. Гравець кидає обидва кубики і виконує завдання.

Якщо ви граєте удвох, ясно, хто і що повинен робити. Якщо ж вас троє або більше, тоді ви можете взяти звичайний кубик, і в залежності від того, викинуто парне або непарне число, визначається учасник.

Просунуті гравці можуть грати кубиками, на яких вказані точні дії або показано зображення поз. Гра стає спекотнішою і сміливішою. На великому міцному столі парочка може продемонструвати виконання завдання. Це дуже збудить всіх учасників.

5. Сліпа корова

Сліпа корова теж може стати дуже еротичною грою. Учаснику зав'язують очі, і цей учасник повинен, наприклад, на дотик визначити свого партнера серед усіх учасників. Ця гра відмінно підходить для вечорів, на яких присутні понад дві пари.

Але ця гра також може бути дуже цікавою і для чотирьох. Зрештою, з'являється безпосередній фізичний контакт, який, звичайно, може бути дуже стимулюючим, і не тільки для тих, хто контактує один з одним.

У цю гру можна грати скромніше, наприклад, розпізнавати партнера тільки по обличчю, руках або верхній частині тіла. Однак будь-хто, хто грав в цю гру раніше, знає, що дамам особливо подобається проявляти сміливість і діяти агресивніше. Дехто запускає руку між ніг, оскільки вважає, що саме з цього місця найлегше розпізнати партнера. І, звичайно, ви також можете обмежити гру певними частинами тіла. Тому ця гра настільки азартна і еротична.

Потрібно на дотик впізнати партнера з заплющеними очима

Беріть на озброєння та робіть свою ніч спекотною на всі 100 відсотків!

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