На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Спробуйте цієї ночі: 5 еротичних ігор для закоханих
-
- 29
Еротичні ігри для парочок стають все популярнішими. Але не всі знають, які є еротичні ігри як для двох, так і для декількох пар. Ми дамо підказку і надихнемо вас на нові секс-звершення. Спробуйте цієї ночі!
Що стосується зустрічі декількох пар, то тут дуже важливо з'ясувати, наскільки міцна дружба і близьке спілкування. Від цього залежить вибір ігор. Це принципове питання, тому що необережні рішення можуть зіпсувати дружбу. Те, як далеко всі готові піти, звичайно, дуже індивідуально. Тому перед грою завжди слід нагадувати, що все має відбуватися за обопільною згодою. Відмова будь-кого з учасників має бути прийнята з повагою.
Це цікаво: Коли точки G недостатньо: руйнуємо популярні міфи про оргазм, у які ви вірите досі
1. Стрип-покер
Стрип-покер – це, звичайно ж, класична еротична гра для парочок. Але покер подобається не всім, і не всі знають правила. Якщо учасники налаштувалися на гру, сповнені емоцій, то роз'яснення правил може зіпсувати їм настрій. Тому буде краще, якщо учасники ознайомляться з правилами заздалегідь, до вечора.
Предмети одягу, що розігрується можуть бути або розміщені на столі замість ставки, або той, хто програв повинен зняти один предмет одягу. Інший варіант полягає в тому, що переможець визначає, хто з учасників буде знімати одяг. Якщо гра буде йти швидко, то в результаті всі ті, хто програв знімуть з себе одяг.
І, звичайно, ви також можете вибрати гру "мау мау" або іншу карткову гру. Але, будь ласка, не робіть помилку – не вибирайте карткову гру, яка триває вічно. Зазвичай це нікому не подобається.
2. Бутилочка
Ця гра відома всім в основному зі шкільних часів. Ми грали в бутилочку, щоб отримати поцілунок від симпатичної однокласниці. Але в еротичній грі для парочок допустимо більше.
Принцип такий же: ви сидите кругом і залишаєте трохи місця посередині для порожньої пляшки. Потім перший учасник ставить еротичне питання і крутить пляшку. Той, на кого вказує горлечко пляшки, повинен відповісти на питання. Якщо він або вона не хочуть відповідати на питання, то йому або їй доведеться зняти предмет одягу. Те ж саме стосується, якщо шийка вказує на запитувача. Так що слід добре продумувати питання.
3. Правда або дія
Ця гра теж заснована на питаннях і відповідях: один запитує, інший відповідає. Але тут запитувач сам може вибрати людину, яка повинна відповісти на питання. Якщо вона не хоче давати відповідь, їй потрібно зняти предмет одягу.
4. Ігри в кості
Ігри в кості в еротичній версії також дуже популярні. Для них спеціально створили кубики зі словами "шия", "груди", "рука" і так далі. На другій групі кубиків написані слова, які передбачають дію: лизати, цілувати тощо. Гравець кидає обидва кубики і виконує завдання.
Якщо ви граєте удвох, ясно, хто і що повинен робити. Якщо ж вас троє або більше, тоді ви можете взяти звичайний кубик, і в залежності від того, викинуто парне або непарне число, визначається учасник.
Просунуті гравці можуть грати кубиками, на яких вказані точні дії або показано зображення поз. Гра стає спекотнішою і сміливішою. На великому міцному столі парочка може продемонструвати виконання завдання. Це дуже збудить всіх учасників.
5. Сліпа корова
Сліпа корова теж може стати дуже еротичною грою. Учаснику зав'язують очі, і цей учасник повинен, наприклад, на дотик визначити свого партнера серед усіх учасників. Ця гра відмінно підходить для вечорів, на яких присутні понад дві пари.
Але ця гра також може бути дуже цікавою і для чотирьох. Зрештою, з'являється безпосередній фізичний контакт, який, звичайно, може бути дуже стимулюючим, і не тільки для тих, хто контактує один з одним.
У цю гру можна грати скромніше, наприклад, розпізнавати партнера тільки по обличчю, руках або верхній частині тіла. Однак будь-хто, хто грав в цю гру раніше, знає, що дамам особливо подобається проявляти сміливість і діяти агресивніше. Дехто запускає руку між ніг, оскільки вважає, що саме з цього місця найлегше розпізнати партнера. І, звичайно, ви також можете обмежити гру певними частинами тіла. Тому ця гра настільки азартна і еротична.
Беріть на озброєння та робіть свою ніч спекотною на всі 100 відсотків!
Читайте також: Сексу не буде: 5 фраз, яких ніколи не можна казати чоловікові у ліжку
-
21:56Три способи зберегти радість у стосунках
-
21:45Спробуйте цієї ночі: 5 еротичних ігор для закоханих
-
21:39Євгенія Мазур – переможниця Від пацанки до панянки 4 сезон: біографія і фото
-
21:22Співачка Мішель Андраде показала ідеальне тіло
-
21:13Блогер розібрав топовий OPPO Find X2 Pro: всередині на нього чекав сюрприз
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
21:0026 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Науковці розповіли, чому варто щодня пити морквяний сік
-
20:42До біса Zoom: британці використовують для робочих конференцій Red Dead Redemption 2
-
20:20Porsche Taycan Turbo S проти Tesla Model S: перегони титанів
-
20:13Учені назвали вагому причину їздити на роботу на велосипеді
-
19:54Скільки українців влізли у борги під час карантину
-
19:44Розстріляв з водяного пістолета: священник став зіркою мережі після хрестин
-
19:23Чоловік зробив манікюр оголеній Хайді Клум просто у ліжку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:13Maserati показала нові фотографії суперкара MC20
-
19:10ТОП неправдоподібних речей у фільмах, які найбільше дратують глядачів
-
18:59Від пацанки до панянки 4 сезон 15 випуск: дивитись онлайн, хто переміг у фіналі
-
18:50Легендарній комп'ютерній грі виповнилося 30 років: в неї грав кожен
-
18:41Мухтар уже не той: роботопса навчили пасти овець
-
18:25В Єрусалимі відкрили Храм Гробу Господнього
-
18:12В японському ресторані розсадили плюшевих звірят, аби відвідувачі дотримувалися дистанції
-
18:00Гороскоп на 26 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Цей чоловік створює з піску неймовірні реалістичні скульптури
-
17:42Чому не можна цілком і повністю відмовлятися від солі
-
21:45Спробуйте цієї ночі: 5 еротичних ігор для закоханих
-
19:10ТОП неправдоподібних речей у фільмах, які найбільше дратують глядачів
-
15:42Кожен третій – хибний: чому не варто ставити собі діагноз за допомогою Google
-
14:15ТОП-4 серіали про майбутнє, які варто подивитись
-
12:518 областей України не готові перейти на другий етап послаблення карантину: список
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 25 травня
-
07:25Погода в Україні 25 травня: точний прогноз по містах
- 24 травня
-
21:55Карантин 100-річної давності: життя під час пандемії іспанки у фоторепортажі
-
18:50Дівчина тижня: татуйована модель Лоуренс Бедард, яка заводить мережу зухвалими фото (18+)
-
15:00Як змінювалася Руслана: еволюція кар'єри співачки у фото та відео
-
13:22Сучасні вампіри, віртуальний світ і золота лихоманка: три серіали для вихідних
-
10:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 24 травня
-
08:13Кілька хитрощів, які допоможуть побороти тягу до солодкого
- 23 травня
-
21:23Як тобі не соромно: Тіна Кароль оголила груди у новій ефектній фотосесії (18+)
-
18:23Як реагувати на жорстку критику: крутий метод Стіва Джобса
-
15:25Післякарантинна мода: найстильніші види чоловічих вусів
-
10:15Найкраща поп-музика травня: нові пісні тижня для крутого настрою
-
08:13Не лише під час карантину: учені з'ясували, як часто потрібно мити руки
- 22 травня
-
21:32Сексу не буде: 5 фраз, яких ніколи не можна казати чоловікові у ліжку
-
19:05ТОП 5 застарілих речей, які незабаром зникнуть з автомобілів
-
16:21Як змінилася спокуслива англійка Агнес Дін: фото 18+
-
15:40Не можете створити аватар у Facebook? Розповідаємо, що робити
-
12:15Коростишівський кар'єр на Житомирщині: ідеальне місце для відпочинку на вихідних
-
10:40Адаптивний карантин в Україні: які пом'якшення починають діяти 22 травня
-
09:19Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 22 травня