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Коли точки G недостатньо: руйнуємо популярні міфи про оргазм, у які ви вірите досі
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Так у світі повелося, що секс завжди (на думку більшості) повинен закінчуватися яскравим і бурхливим оргазмом. Утім, кульмінація – не завжди свідчить про те, що секс був крутим. Спробуймо розібратися у найпоширеніших міфах про оргазм, у які досі вірить більшість людей.
З анатомічної точки зору, оргазм (у перекладі з грецького означає "палати пристрастю") – це раптове ослаблення м'язового і нервового напруження на піку сексуального збудження. Оргазм зазвичай триває кілька секунд. А ще він зібрав навколо себе безліч міфів. Кілька з них ми спробуємо зруйнувати раз і назавжди!
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Міф 1: у чоловіків завжди є оргазм
Згідно з дослідженнями, лише кожна третя жінка регулярно досягає кульмінації під час сексу зі своїм партнером. Але мало хто знає, що чоловіки теж не завжди досягають піку. Згідно з дослідженням Durex, тільки 80 відсотків чоловіків постійно відчувають оргазм.
Міф 2: коли стимулюється точка G, оргазм гарантований
Є багато міфів про жіночу точку G. Вона реагує на тиск і розташована на верхній стінці піхви приблизно за 5 см від вагінального входу. Точка G відчувається зсередини. Те, що її стимуляція завжди викликає оргазм, безумовно є міфом, оскільки деяким жінкам тертя точки G здається неприємним. У цьому контексті ми також можемо негайно розвіяти міф про те, що вагінальний оргазм кращий кліторальний. Згідно з дослідженнями, велика частка оргазмів припадає на кліторальні, і вони майже не відрізняються за відчуттями від чисто вагінальних.
Міф 3: тільки жінки можуть імітувати оргазм
Принаймні, з часів знаменитої ресторанної сцени у фільмі "Гаррі і Саллі" стало ясно, наскільки достовірно жінки можуть підробити оргазм. Чоловіки не здатні на це? А от і ні! Робити це їм трохи складніше, але чоловіки також можуть прикидатися, що відчувають оргазм. Особливо, коли використовується презерватив: його можна легко сховати, тим самим приховавши, що в ньому нічого немає.
Міф 4: великий пеніс = оргазм
Один з найстійкіших і популярніших міфів про оргазм: довжина статевого члена визначає ймовірність виникнення оргазму. Знову неправильно!
Причина: піхва найбільш чутлива у передній третині, тому великий пеніс не є гарантією досягнення кульмінації. Короткі пеніси з великою окружністю не тільки стабільніші у порівнянні з довгими "колегами", а й, згідно з опитуваннями, дозволяють жінкам досягати оргазму завдяки своїй товщині. Але якщо статевий член дуже тонкий, може бути важко домогтися збудження через стимуляцію піхви і клітора. Врахуйте це.
Міф 5: у чоловіків не може бути декількох оргазмів
Той, хто вважає, що у жінок є перевага стосовно чоловіків з точки зору якості і кількості оргазмів, помиляється. Насправді чоловіки теж можуть мати кілька оргазмів. Як це працює? Якщо чоловік може придушити або затримати еякуляцію, він збільшує ймовірність настання декількох оргазмів. Від цього виграє і його партнерка.
Міф 6: у відсутності оргазму винні ви або партнер
Цей міф – повна нісенітниця! Незалежно від того, чому жінки або чоловіки не досягають оргазму, ані партнер, ані "техніка" не повинні звинувачуватися у відсутності кульмінації.
Найголовніше: розслабитися, навіть якщо не вдається досягти оргазму. Секс – це задоволення навіть без кульмінації. І найкраще: якщо ви не напружуєтеся, не ставите цілей і не намагаєтеся все контролювати, ви збільшуєте ймовірність настання великого "о".
Не забувайте про те, що у сексі головне – отримувати задоволення. Не намагайтесь перетворити його на механічний процес, згідно з яким кожен повинен досягнути кульмінації та піти спати, повернувшись обличчям до стіни. Ловіть кайф і даруйте насолоду коханій людині. Так вам гарантовані не лише оргазми, а й міцні та щасливі стосунки!
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