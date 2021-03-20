Справжнє божевілля: у художниці придбали цифровий будинок за 500 тисяч доларів

Канадська художниця Кріста Кім першою у світі продала з аукціону цифрову модель будинку. Він, як ви вже зрозуміли, існує як файл і "жити" в ньому можуть лише віртуальні персонажі. За роботу Кім віддали 288 ETH, що відповідає 523 тисячам доларів.

Віртуальний будинок художниці називається Mars House. Вона спроєктувала його, поки сиділа на самоізоляції під час першої хвилі коронавірусу, пише CNBC. Разом з самим віртуальним будинком вона передала також NFT (невзаємозамінний токен), який підтвердить право на володіння файлом.

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Будинок, відповідаючи своїй назві, розташований у марсіанських декораціях і виглядає футуристично: всі стіни прозорі, а стеля ніби завила у повітрі. Тут також можна знайти меблі та басейн.

Кім задоволена угодою. В інтерв'ю вона сказала, що новий власник зможе завантажити модель нерухомості у спеціальну програму, щоб розглянути все детальніше. Свій проєкт художниця назвала "наступним поколінням NFT-мистецтва".

Кім вважає, що на цифрові витвори мистецтва чекає велика популярність – можливо, вони стануть новим методом самовираження і замінять людям татуювання.

Це далеко не перший цифровий об'єкт, який виставляють на торги у форматі NFT. Наприклад, таким же чином Азіль Бенкс продала свій секс-тейп, а Grimes – картини. Їх успіх намагається повторити режисер з Брукліна Алекс Рамірес-Маллі, який виклав на криптоаукціон аудіозаписи свого метеоризму.

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