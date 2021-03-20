На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Справжнє божевілля: у художниці придбали цифровий будинок за 500 тисяч доларів
-
- 26
Канадська художниця Кріста Кім першою у світі продала з аукціону цифрову модель будинку. Він, як ви вже зрозуміли, існує як файл і "жити" в ньому можуть лише віртуальні персонажі. За роботу Кім віддали 288 ETH, що відповідає 523 тисячам доларів.
Віртуальний будинок художниці називається Mars House. Вона спроєктувала його, поки сиділа на самоізоляції під час першої хвилі коронавірусу, пише CNBC. Разом з самим віртуальним будинком вона передала також NFT (невзаємозамінний токен), який підтвердить право на володіння файлом.
Це цікаво: Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців
Будинок, відповідаючи своїй назві, розташований у марсіанських декораціях і виглядає футуристично: всі стіни прозорі, а стеля ніби завила у повітрі. Тут також можна знайти меблі та басейн.
Кім задоволена угодою. В інтерв'ю вона сказала, що новий власник зможе завантажити модель нерухомості у спеціальну програму, щоб розглянути все детальніше. Свій проєкт художниця назвала "наступним поколінням NFT-мистецтва".
Кім вважає, що на цифрові витвори мистецтва чекає велика популярність – можливо, вони стануть новим методом самовираження і замінять людям татуювання.
Це далеко не перший цифровий об'єкт, який виставляють на торги у форматі NFT. Наприклад, таким же чином Азіль Бенкс продала свій секс-тейп, а Grimes – картини. Їх успіх намагається повторити режисер з Брукліна Алекс Рамірес-Маллі, який виклав на криптоаукціон аудіозаписи свого метеоризму.
Читайте також: Дівчина стала зіркою TikTok через аномально довгий палець: курйозне відео
-
21:48Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження
-
21:1721 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Експерти розповіли, чому надзвичайно корисно рано снідати
-
20:18Chemtrails Over the Country Club: слухайте новий альбом співачки Лани Дель Рей
-
20:00Ліпсінк Батл 3 випуск: дивіться новий випуск пародійного шоу
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:49BMW X6 M проти Lamborghini Urus: дивіться відео епічної гонки кросоверів
-
19:18Техноблогер розібрав ASUS ROG Phone 5: що ховається всередині смартфона
-
18:45МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 7 випуск кулінарного шоу
-
18:18Експерти розповіли, як підвищити продуктивність посеред робочого дня
-
17:46Гороскоп на 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:18Справжнє божевілля: у художниці придбали цифровий будинок за 500 тисяч доларів
-
16:48Ейс Вентура повертається: Morgan Creek зніме новий фільм про приватного детектива
-
16:13У яких випадках дійсно треба пити полівітаміни
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:49Mercedes-Benz планує зняти з продажу седан CLS: що з ним не так
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
-
14:48Coca-Cola запустила підписку на автомати з напоями: як вона працює
-
14:17Психологи нагадали про користь обіймів
-
13:40Life is Strange: True Colors – трейлер, деталі, дата виходу гри
-
13:19Фотографиня показала оригінальні зачіски нігерійських жінок
-
12:43Вчені розповіли про парадокс минулої зими
-
12:14Три модних образи на весну-2021: просто і зі смаком
-
11:42Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
-
11:21Дженніфер Лопес приміряла розкішну весільну сукню: фото
-
21:48Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження
-
18:18Експерти розповіли, як підвищити продуктивність посеред робочого дня
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
-
11:42Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня
-
08:30Чи треба вмиватися вранці і ввечері насправді
- 19 березня
-
21:49Три секс-пози, які будуть максимально корисними для офісних працівників
-
19:13Рейтинг країн з найщасливішими людьми: яке місце в ньому посіла Україна
-
17:00Перехід на літній час 2021: коли і куди переводять годинники в Україні
-
13:59Названо три знаки Зодіаку, у яких в квітні відбудуться кардинальні зміни в житті
-
11:25World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 березня
-
08:475 простих порад, які допоможуть вам схуднути без виснажливих дієт
- 18 березня
-
20:48Подаруй їй максимум задоволення: названо найулюбленішу для жінок секс-позу
-
17:30Що заважає знакам Зодіаку знайти своє кохання
-
14:50Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців
-
11:20Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 березня
-
07:17Чому особливо корисно їсти авокадо після 35 років: 6 причин
- 17 березня
-
20:19Як позбутися вигорання на роботі: кілька ефективних порад
-
17:15ТОП 3 помилки при проїзді лежачих поліцейських, які допускають майже усі водії
-
14:47Місячний календар стрижок на квітень 2021: дні, коли стригти волосся
-
11:17ТЕСТ: Що тобі варто зробити на День Святого Патрика?
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 березня
-
07:32Чи безпечно тренуватися у захисній масці: пояснення науковців