Дівчина стала зіркою TikTok через аномально довгий палець: курйозне відео

Олівія з Арізони стала популярною у TikTok. Зіркою мережі 16-річну дівчинку зробив її середній палець, довжина якого становить 12,7 см.

На своїй сторінці в TikTok Олівія опублікувала відео, в якому піднесла до обличчя палець, щоб показати всім його справжній розмір. За словами дівчини, свою особливість вона помітила два роки тому. Спочатку зірка мережі соромилася цього, але потім зрозуміла, що це дуже весело і завжди викликає сміх.

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Так, зараз у дівчини понад 20 тисяч підписників і мільйон лайків. Користувачі мережі бурхливо відреагували на особливість Олівії. Багато хто почав жартувати з приводу її довгого пальця, і порівняли його з лінійкою і навіть шматком м'яса.

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