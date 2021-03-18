Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців

Покупки в інтернеті частенько викликають ще більший стрес, аніж звичайний шопінг. А все через надто креативні фото одягу, які заважають людям зрозуміти, який вигляд річ має насправді. Зацініть добірку найефектніших кадрів з онлайн-магазинів!

В соцмережі Інстаграм з'явився незвичайний акаунт під назвою Awkward Zara, у якому можна знайти найдивніші фото з онлайн-магазинів. Хоч креативність зйомок і вражає, але це й заважає користувачам спокійно займатись шопінгом в мережі.

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Здається, ніколи не здогадаєшся, який насправді вигляд має сукня чи піджак аж до самісінької доставки. Тому не дивно, що профіль доволі популярний і має понад 40 тисяч підписників. Якщо досі вам не траплялись на очі дивні модні знімки, то ці фото точно змусять замислитись, якого ж ефекту очікували автори. Увагу привернули точно!

Джерело всіх фото: instagram.com/awkwardzara

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