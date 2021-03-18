Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців

  • 40
Фото з інтернет-магазинів, які заважають шопінгу - фото 1
Фото з інтернет-магазинів, які заважають шопінгу / instagram.com/awkwardzara

Покупки в інтернеті частенько викликають ще більший стрес, аніж звичайний шопінг. А все через надто креативні фото одягу, які заважають людям зрозуміти, який вигляд річ має насправді. Зацініть добірку найефектніших кадрів з онлайн-магазинів!

В соцмережі Інстаграм з'явився незвичайний акаунт під назвою Awkward Zara, у якому можна знайти найдивніші фото з онлайн-магазинів. Хоч креативність зйомок і вражає, але це й заважає користувачам спокійно займатись шопінгом в мережі.

І ще: Так виглядає поганий день: епічні фото провальних ситуацій

Здається, ніколи не здогадаєшся, який насправді вигляд має сукня чи піджак аж до самісінької доставки. Тому не дивно, що профіль доволі популярний і має понад 40 тисяч підписників. Якщо досі вам не траплялись на очі дивні модні знімки, то ці фото точно змусять замислитись, якого ж ефекту очікували автори. Увагу привернули точно!

Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців - фото 452069

Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців - фото 452070

Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців - фото 452071

Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців - фото 452072

Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців - фото 452073

Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців - фото 452074

Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців - фото 452075

Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців - фото 452076

Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців - фото 452077

Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців - фото 452078

Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців - фото 452079

Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців - фото 452080

Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців - фото 452081

Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців - фото 452082

Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців - фото 452083

Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців - фото 452084

Джерело всіх фото: instagram.com/awkwardzara

Читайте також: Як розчісувати волосся: дівчата весь час це робили неправильно (відео)

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Задоволений, як слон: слухайте онлайн захопливу програму на радіо MAXIMUM
  • 01 березня, 12:18
  • 379
Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+
  • 16 березня, 16:21
  • 900
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2866056
Загрузка...
Новини