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Справжня весна! На Закарпатті розпустилися перші квіти: фото

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Крокуси - фото 1
Крокуси / ukrinform

Почали цвісти перші проліски, повернулися з півдня перші жайворонки, настає весна! А от масове цвітіння крокусу в Україні почнеться трохи пізніше.

За кілька днів до настання календарної весни на Закарпатті почалося цвітіння первоцвітів. Там розпустилися крокуси та проліски.

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Зараз можна побачити лише окремі квіти в долинах на Свалявщині, Іршавщині, Мукачівщині та в Ужгороді. Масове ж цвітіння перших вісників весни на Закарпатті очікується через півтора-два тижні.

Зазвичай туристи приїжджають помилуватися пробудженням природи в дендропарк Березинка під Мукачево, ліси Берегівщини та Виноградівщини, а також в Долину нарцисів під Хустом. До речі, останній відновив свою роботу, тож усі охочі можуть відвідати знамениту Долину нарцисів, що розташована поблизу закарпатського міста Хуста. Дивіться свіжі фото із чарівними краєвидами Долини та читайте правила відвідування в умовах карантину.

Справжня весна! На Закарпатті розпустилися перші квіти: фото - фото 449642

Справжня весна! На Закарпатті розпустилися перші квіти: фото - фото 449643

Справжня весна! На Закарпатті розпустилися перші квіти: фото - фото 449644

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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