На Львівщині замерзли водоспади: неймовірні фото

Природа не перестає дивувати! Подивіться на красу цих замерзлих українських водоспадів.

У Львівській області в Національному природному парку Сколівські Бескиди через різке похолодання замерзли водоспади.

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"Мороз, сонце і сніг здатні створити дійсно цікаві і неповторні крижані скульптури", – йдеться в повідомленні. Нинішньої зими спостерігаються постійні зміни періодів відлиги і морозів, і це створює сприятливі умови для утворення різних форм замерзання води.

Повідомляється, що зазвичай бурульки з'являються на виступах скель, берегових обривах і гілках дерев, але можуть з'являтися і в ущелинах, коли замерзає вода. Національний парк Сколівські Бескиди розташований в басейнах річок Стрий та Опір. Його територія займає площу 35 261 га.

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