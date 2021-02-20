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На Львівщині замерзли водоспади: неймовірні фото
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Природа не перестає дивувати! Подивіться на красу цих замерзлих українських водоспадів.
У Львівській області в Національному природному парку Сколівські Бескиди через різке похолодання замерзли водоспади.
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"Мороз, сонце і сніг здатні створити дійсно цікаві і неповторні крижані скульптури", – йдеться в повідомленні. Нинішньої зими спостерігаються постійні зміни періодів відлиги і морозів, і це створює сприятливі умови для утворення різних форм замерзання води.
Повідомляється, що зазвичай бурульки з'являються на виступах скель, берегових обривах і гілках дерев, але можуть з'являтися і в ущелинах, коли замерзає вода. Національний парк Сколівські Бескиди розташований в басейнах річок Стрий та Опір. Його територія займає площу 35 261 га.
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