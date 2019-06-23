Справжня рідкість: на аукціоні продадуть кемпер Porsche

Аукціон Mecum у каліфорнійському місті Монтерей пустить з молотка рідкісний фургон Porsche Tempo Mikafa Sport Camper 1955 року випуску, який був зроблений усього у трьох примірниках.

Хоча всі знають про родинні зв'язки Porsche і Volkswagen, про цей фургон з довгою назвою Tempo Mikafa Sport Camper мало хто може розповісти щось більш-менш виразне.

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Він схожий на старовинний автобус VW, але на кузові красуються шильдики Porsche, не кажучи вже про явну подібність з класичним спорткаром 356 з його великими круглими фарами та маленькими ліхтарями. І з технічної точки зору це зовсім не Porsche, а скоріше Tempo Mikafa Sport – кемпер, побудований німецьким виробником Mikafa на шасі Tempo.

Ні, мова йде не про Ford Tempo 1980-х років – це була невелика німецька компанія, яка з 1920-х до кінця 1970-х років випускала кілька моделей автомобілів. Але чому у фургона є значки Porsche? Річ у тім, що в кемпер дійсно ставили опозитний чотирициліндровий мотор від спорткара 356. Якщо бути точнішими, то у всього три екземпляри, один з яких потрапив в руки аукціону Mecum у каліфорнійському Монтереї.

На жаль, саме цей кемпер на сьогодні вже оснащений іншим двигуном – його модель не повідомляється. Мотор встановлений за передніми сидіннями і працює в парі з чотириступеневою механічною коробкою передач. У фургоні є кухня та ванна кімната, але він потребує ремонту та реставрації.

Аукціон поки не призначив стартову ціну, але аналогічний фургон у 2017 році був проданий за 132 000 доларів.

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