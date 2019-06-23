Експерти склали рейтинг якісних автомобілів

Американські фахівці з компанії J.D. Power and Associates опублікували щорічний рейтинг якості нових автомобілів Initial Quality Study. Очолили його три корейських бренди.

Преміальний бренд Genesis отримав найменшу кількість скарг на 100 проданих автомобілів (63 з 100). За ним йде Kia, який дещо поступається за показниками (73/100), а Hyundai йде майже нарівні з ним. (71/100).

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Genesis G70 2019

При цьому Land Rover виявився найефективнішим в області поліпшень своїх автомобілів. Якісно поліпшив свої результати також Jaguar. Далі йдуть компанії Ford (83/100), Lincoln (84/100), Chevrolet (85/100), Nissan (86/100), Dodge (90/100), Lexus (90/100) і Toyota (90/100).

Повний перелік автомобільних брендів, включених в рейтинг:

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