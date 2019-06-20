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Tesla Model 3 перетворили на пікап, і ним керує чарівна дівчина
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Youtube-блогер Сімона Гірц вирішила не чекати на появу "справжнього" пікапа Tesla, а зібрати власний варіант на базі Model 3. Заручившись підтримкою Річа Бенуа з Rich Rebuilds, котрий не раз перебирав електромобілі Tesla, Гірц купила машину і взялася за роботу.
Блогери вибрали Model 3 через алюмінієвий кузов, який значно легше модифікувати, ніж сталевий, як у Model X і Model S.
І ще: Ілон Маск пообіцяв збільшити запас ходу електромобілів Tesla
Процес створення пікапа включав кілька етапів. Перший – це демонтаж салону, даху та багажника, другий – позбавлення від "зайвих" задніх стійок, а третій – установка каркаса в кузові.
Бонусом Гірц розмістила багажник зі зварених сталевих труб на даху електромобіля. Там же закріпили три невеликих прожектори, які надали машині експедиційний вид. Жартома пікап назвали Truckla від слів "Tesla" і "truck".
Що ж стосується офіційного електричного пікапа Tesla, то він з'явиться не раніше, ніж через кілька років. За словами Ілона Маска, модель можна буде купити за 50 тисяч доларів "або ще дешевше".
Про новинку відомо ось що: вона отримає подвійну кабіну з шістьма посадковими місцями, а до складу силової установки увійдуть два електромотори, які забезпечать "запаморочливий крутний момент". За попередніми оцінками, запас ходу електропікапа складе 650-800 кілометрів.
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