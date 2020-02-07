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Спосіб споживання їжі впливає на її смак: цікаве дослідження

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Спосіб споживання їжі впливає на її смак: цікаве дослідження - фото 1

Психолог Адріана Маджаров (Adriana Madzharov) з Технологічного інституту Стівенса розповіла, що на смак їжі впливає не тільки спосіб приготування і якість продукту, але і те, як ми її їмо.

Під час дослідження команда вчених провела експерименти та спробувала з'ясувати, чи правда, що їжа, яку ми їмо руками, набагато смачніша. В експерименті взяли участь 145 студентів, яким запропонували спробувати сир "Мюнстер" різними способами: за допомогою зубочистки і руками. Також перед дослідженням людей попросили заповнити анкету, в якій потрібно було розповісти про свою харчову поведінку.

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Психіатр проаналізував відповіді студентів, щоб з'ясувати, наскільки учасники можуть контролювати свої харчові звички. Також в анкеті студентів запитували про смакові пристрасті і відношення до різних продуктів. Виявилося, що всі студенти ставилися байдуже до французького сиру, тому для точності експерименту було обрано саме цей продукт.

Спосіб споживання їжі впливає на її смак: цікаве дослідження - фото 384590

Експеримент полягав у тому, щоб оцінити смакові якості сиру, які можуть змінюватися при способі споживання. Спочатку студенти оцінили сир візуально, а тільки потім спробували. Одна частина добровольців з'їла свій шматок, піднявши його за допомогою зубочистки, а інша просто руками.

Як виявилося, люди, які вказали в анкеті, що вміють контролювати свою харчову поведінку, при поїданні сиру руками оцінили його смак набагато вище, ніж ті, хто їв за допомогою зубочистки. А ось ті, хто відразу зізнався в нездатності себе контролювати в плані поїдання їжі, ніякої різниці в смаку не помітили, – пояснили вчені.

Відзначається, що здатність контролювати себе під час їжі – це розуміння того, що переїдати не потрібно. Люди, які вміють слухати свій організм, а також ретельно прожовувати їжу, здатні відчути смак набагато яскравіше.

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Джерело: sciencedirect
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