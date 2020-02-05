Цей тип раціону негативно впливає на чоловічу потенцію

Хай там як, але на дієтах сидять не лише жінки, а й чоловіки. У прагненні тримати своє тіло у тонусі, представники сильної половини людства можуть не лише відмовлятися від улюблених смаколиків, а й буквально морити себе голодом. Утім, такий підхід може суттєво вплинути на інтимне життя.

Чоловіки, які сидять на популярних дієтах з низьким умістом жиру, можуть стикнутися зі зниженням рівня тестостерону. Це, у свою чергу, загрожує падінням лібідо, а також обсягів м'язової маси.

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Тестостерон у чоловіків відповідає за інтерес до сексу, тобто лібідо. Чим нижчий його рівень, тим менше бажання у людини до заняття сексом. Крім того, від показників тестостерону у чоловіка залежить і результативність занять спортом. Чим вищий рівень цього гормону, тим вражаючішою буде м'язова маса після регулярних тренувань. Журнал Aqua опублікував результати дослідження вчених з Американської урологічної асоціації. Вони з'ясували, що дієта з низьким рівнем жиру знижує показники тестостерону у чоловіків.

Науковці не рекомендують чоловікам повністю відмовлятися від жиру

Встановлено, що від 20% до 50% всіх представників сильної статі у США мають знижені показники тестостерону в сироватці. Приблизно у половини мільйона чоловіків щорічно низький рівень тестостерону діагностується клінічно. А ця проблема може викликати занепад сил, порушення у роботі мозку і зміни настрою. До подібного харчування вдаються чоловіки, як з нормальною вагою, так і з його надлишком. І тут стратегія повинна бути різною, як вважають дослідники.

"Якщо хтось з нормальною вагою хоче оптимізувати рівень тестостерону за допомогою дієти з низьким рівнем жиру, то це не зовсім правильна тактика, – говорить автор дослідження доктор Деніел Садовскі, уролог Rockford Urological Associates. – Якщо ж чоловік із зайвою вагою худне на такій дієті, то краще продовжувати її дотримуватися. Втрата зайвої ваги має більше значення для підвищення рівня тестостерону. Також важливо нормально висипатися і займатися спортом".

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