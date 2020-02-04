Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Ці популярні сніданки насправді не такі вже й корисні

  • 33
Сніданок - фото 1
Сніданок / dieta

Ранок у кожного починається по-різному, однак снідаємо ми усі однаково. Дієтологи назвали список найпопулярніших сніданків, які шкідливі.

Чим небезпечна яєчня

Найлегший в плані приготування сніданок – яєчня. При цьому мало хто хоче зрозуміти одну просту істину – в яйцях небезпечний холестерин. Вчені прийшли до невтішного висновку: кожні додаткові 300 мг холестерину в денному раціоні збільшували ризик серцево-судинних захворювань на 17%, а ризик передчасної смерті – на 18%.

І ще: 4 прості способи, які допоможуть побороти зимову втому

Чому бутерброди шкідливі

Все та ж горезвісна економія часу, яка диктує нам, як жити, змушує на сніданок швиденько збирати бутерброди. Булочки або батон, ковбаса, сир. Все так банально просто і водночас шалено небезпечно. Не тіште себе ілюзіями, що хрусткий хліб це корисно. Не може бути корисний сучасний хліб, який нафарширований хімією.

Ці популярні сніданки насправді не такі вже й корисні - фото 384048

Чим небезпечні глазуровані сирки

Зі шкідливого в складі глазурованих сирків: жир, консерванти, емульгатор, глазур, какао і шоколад, а калорій приблизно 200 на маленький п'ятдесятиграмової десерт. Сир в сирку дуже жирний, порядку 20-26%, що відповідає солодкій сирній масі з пачки з наповнювачами типу кураги або шоколаду з родзинками.

Читайте також: ТОП-3 типи продуктів, які можуть викликати безсоння

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Super Bowl 2020: Шакіра і Джей Ло "розірвали" сцену сексуальними танцями
  • Вчора, 14:11
  • 769
День закоханих в Європі: найкращі бюджетні маршрути для двох
  • 01 лютого, 15:53
  • 1359
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2068993
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл