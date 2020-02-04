Ці популярні сніданки насправді не такі вже й корисні

Ранок у кожного починається по-різному, однак снідаємо ми усі однаково. Дієтологи назвали список найпопулярніших сніданків, які шкідливі.

Чим небезпечна яєчня

Найлегший в плані приготування сніданок – яєчня. При цьому мало хто хоче зрозуміти одну просту істину – в яйцях небезпечний холестерин. Вчені прийшли до невтішного висновку: кожні додаткові 300 мг холестерину в денному раціоні збільшували ризик серцево-судинних захворювань на 17%, а ризик передчасної смерті – на 18%.

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Чому бутерброди шкідливі

Все та ж горезвісна економія часу, яка диктує нам, як жити, змушує на сніданок швиденько збирати бутерброди. Булочки або батон, ковбаса, сир. Все так банально просто і водночас шалено небезпечно. Не тіште себе ілюзіями, що хрусткий хліб це корисно. Не може бути корисний сучасний хліб, який нафарширований хімією.

Чим небезпечні глазуровані сирки

Зі шкідливого в складі глазурованих сирків: жир, консерванти, емульгатор, глазур, какао і шоколад, а калорій приблизно 200 на маленький п'ятдесятиграмової десерт. Сир в сирку дуже жирний, порядку 20-26%, що відповідає солодкій сирній масі з пачки з наповнювачами типу кураги або шоколаду з родзинками.

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