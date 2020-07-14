Продасть і не викупить: які знаки Зодіаку найхитріші

Хитрість заведено вважати негативною рисою людини, тому що вона є протилежністю щирості. Які ж представники зодіакального кола – найхитріші?

Раки. Представники цього знака не просто хитруни, а й талановиті маніпулятори. Вони вміло грають на емоціях інших людей. Раки чудово знають, як зачепити найтонші струни душі і натиснути на них. Вони дружать з людьми у корисливих цілях і можуть піти навіть на велику махінацію.

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Терези люблять нав'язувати суспільству той чи інший образ, щоб привернути позитивну увагу оточуючих. Вони не тільки хитрують, але ще люблять і брехати, придумуючи різні історії, щоб заворожити співрозмовника. Терези можуть навмисно поширювати чутки і також є чудовими маніпуляторами.

Скорпіони. Цей знак Зодіаку – джерело хитрості і маніпуляцій. Ці навички доведені у них до рівня мистецтва. І вони завжди готові застосувати це свою зброю, щоб домогтися бажаної мети. Однак, слід сказати, що Скорпіон не авантюрист і завжди налаштований грати по-чесному і змагатися у відкриту. Разом з тим, вони вміло прикидаються при спілкуванні з тими, хто їм не подобається, але можуть послужити джерелом вигоди.

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