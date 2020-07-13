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Найкрасивіші знаки Зодіаку серед чоловіків

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Чоловік - фото 1
Чоловік / ezoterikaved

Зорі впливають не тільки на характер людини, але і на її зовнішність, тому багато хто задається питанням, які знаки Зодіаку найкрасивіші?

Чоловікам, народженим під знаком Лева, в нашому рейтингу відведено 3 місце. Представники цього знака притягують до себе жінок немов магнітом. Леви повні чарівності та впевненості в собі, вони дотепні і оптимістичні, щедрі, горді і вміють радіти життю, чим постійно привертають увагу слабкої статі.

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Чоловіки-Терези ніколи не страждають від нестачі жіночої уваги, тому що іноді їм достатньо одного погляду, щоб підкорити жіноче серце. Вони досконало опанували мистецтво любові і перевершили представників інших знаків Зодіаку в умінні вибудовувати стосунки.

Чоловіки-Діви – лідери нашого рейтингу. Вони наділені унікальним даром спокушання. Перед їх дотепністю і раціоналізмом не може встояти жодне дівоче серце. Заради великої і чистої любові чоловіки-Діви готові на багато жертв і будь-які випробування.

Найкрасивіші знаки Зодіаку серед чоловіків - фото 415535

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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