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Спокусливе відео з наймолодшою мільярдеркою світу підкорило мережу (18+)

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Кайлі Дженнер розбурхала мережу - фото 1
Кайлі Дженнер розбурхала мережу / instagram.com/kyliejenner

Популярна модель і наймолодша у світі мільярдерка Кайлі Дженнер опинилась у центрі уваги мережі через пікантне відео в купальнику. Навіть засмагати можна ефектно!

23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 168 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Навіть на карантині зірка не припиняє тішити шанувальників новими фото своїх буднів, а недавнє відео з Кайлі, яка спокусливо засмагає на сонці в крихітному бікіні, за короткий час зібрало понад 20 мільйонів переглядів! Тут справді спекотно:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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