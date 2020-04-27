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Коронавірус Карантин

Зваблива модель Ельза Хоск захопила фанатів фото у ліжку

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Ельза Хоск роздяглась в інстаграмі - фото 1
Ельза Хоск роздяглась в інстаграмі / instagram.com/hoskelsa

Популярна модель Ельза Хоск навіть на карантині не припиняє тішити шанувальників розкішними фото. Дівчина з ангельською вродою нікого не залишає байдужим!

31-річна шведська модель та ангел Vitoria's Secret Ельза Хоск активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 6 мільйонів користувачів. Саме там білявка з блакитними очима ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок та світських заходів до своїх звичайних буднів.

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Хоч зараз майже по всьому світу введено карантин, але дівчина не припиняє публікувати свіжі фото. До того ж, вона влаштувала собі ідеальні зони для фотосесій у помешканні. Навіть ліжко стало однією із локацій, на якій Ельза позує у спідньому та теплому кардигані. Так минають повільні дощові дні у цієї білявки.

Гортайте галерею:

У якості бонусу ловіть ще кілька пікантних кадрів з Ельзою зовсім без одягу.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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