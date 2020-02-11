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Нацвідбір на Євробачення Оскар

Цю сукню визнали найрозкішнішою на вечірці Оскара

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Роузі Хантінгтон-Вайтлі - фото 1
Роузі Хантінгтон-Вайтлі / gettyimages

Найкращим образом афтепаті Оскара визнаний лук Роузі Хантінгтон-Вайтлі. Шанувальники у захваті!

Кажуть, поганий тон – проводити паралелі між ім'ям знаменитості і предметами її гардеробу, але плаття Роузі Хантінгтон-Вайтлі на вечірці Оскара 2020 напрошується на таке порівняння.

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Квітка, назва якої перегукується з іменем супермоделі, отримала модне втілення на срібній доріжці головної вечірки сезону кінопремій.

Кохана Джейсона Стетхема без перебільшення очолила парад супермоделей на афтепаті Оскара. Витончений силует в поєднанні з об'ємним декольте у формі величезної квітки – вау-ефект героїні світських хронік був просто забезпечений!

Цю сукню визнали найрозкішнішою на вечірці Оскара - фото 385408

Цю сукню визнали найрозкішнішою на вечірці Оскара - фото 385409

Цю сукню визнали найрозкішнішою на вечірці Оскара - фото 385410

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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