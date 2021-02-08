Спокуслива українка з UFC похизувалася розкішним Lamborghini

Приваблива українка зі змішаних єдиноборств Марина Мороз поділилася зі своїми підписниками кадрами з салону розкішного автомобіля.

Українська "Залізна леді" Марина Мороз похизувалася фото і відео, знятими у крутій машині Lamborghini. Справа була в Маямі, де дівчина проходила відновлення.

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Правда, дівчина нічого не відповіла на питання і жарти, чи належить їй ця машина.

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