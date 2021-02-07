Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

Сексуальна спортсменка влаштувала стриптиз на сноуборді: пікантні кадри

  • 102
Чемпіонка світу з джиу-джитсу Паті Фонтес - фото 1
Чемпіонка світу з джиу-джитсу Паті Фонтес / instagram

Чемпіонка світу з джиу-джитсу Паті Фонтес покаталася на сноуборді в бікіні на гірськолижному курорті Великий ведмідь у Каліфорнії. Відвертим відео красуня порадувала шанувальників на своїй сторінці в Instagram.

Попри мороз, 30-річна Паті Фонтес зняла з себе верхній одяг, а потім й штани залишившись тільки у шапці. Крихітний верх бікіні ледве прикривав груди спортсменки, а відверті трусики вигідно підкреслили апетитні форми краскні.

І ще: Дівчина тижня: спокуслива Жасмін Чізуелл, яка є точною копією Мерілін Монро (18+)

"Сноубординг в бікіні – це чудово", "Як раз цього відео і не вистачало, щоб підбадьоритися", – пишуть в коментарях користувачі мережі.

Читайте також: Венсан Кассель і Тіна Кунакі знялися у зухвалій фотосесії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
8 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
  • 30 cічня, 16:18
  • 2207
Коханка президента: ТОП 5 відомих жінок, які мали стосунки з лідерами країн
  • 29 cічня, 21:50
  • 329
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2802655
Загрузка...
Новини