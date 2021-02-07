Сексуальна спортсменка влаштувала стриптиз на сноуборді: пікантні кадри

Чемпіонка світу з джиу-джитсу Паті Фонтес покаталася на сноуборді в бікіні на гірськолижному курорті Великий ведмідь у Каліфорнії. Відвертим відео красуня порадувала шанувальників на своїй сторінці в Instagram.

Попри мороз, 30-річна Паті Фонтес зняла з себе верхній одяг, а потім й штани залишившись тільки у шапці. Крихітний верх бікіні ледве прикривав груди спортсменки, а відверті трусики вигідно підкреслили апетитні форми краскні.

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"Сноубординг в бікіні – це чудово", "Як раз цього відео і не вистачало, щоб підбадьоритися", – пишуть в коментарях користувачі мережі.

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