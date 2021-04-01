Спокуслива тренерка показала, як спорт змінив її тіло: фото до і після

Популярна фітоняшка Теммі Хемброу здивувала шанувальникам знімками зі своїм перевтіленням. Ця білявка не завжди так розкішно виглядає у бікіні!

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 12 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою. І новий допис не став винятком, адже тренерка вирішила показати, який шлях пройшла сама.

І ще: Ця іспанська модель вражає схожістю з Анджеліною Джолі (відео)

На колажі можна побачити, як за останні кілька років змінювалась її фігура. "Три різні етапи у моїй фітнес-мандрівці за ці роки. Чи можливо "зробити" сідниці у спортзалі? Звісно ж, і не дозволяйте комусь казати зворотне! Працюйте над собою, насичуйте тіло хорошою їжею і отримуйте неймовірні зміни!", – зазначила Теммі. Ловіть мотивацію!

instagram.com/tammyhembrow

Читайте також: Спокуслива Демі Роуз похизувалась формами лише у корсеті (18+)