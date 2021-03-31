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Ця іспанська модель вражає схожістю з Анджеліною Джолі (відео)

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Ліна Сендс - копія Анджеліни Джолі - фото 1
Ліна Сендс - копія Анджеліни Джолі / instagram.com/lina_sands

Красуня з Іспанії з легкістю можна позмагатись з однією із найпривабливіших жінок світу, а все тому, що вона - копія Анджеліни Джолі. Відвести погляд майже неможливо!

Іспанська модель Ліна Сендс активно почала вести профіль у Tікток, який одразу ж припав до серця користувачам. Красуня ділиться роликами зі своїх буднів, але привертає увагу не так контентом, як своєю вродою. Дівчина настільки схожа на Джолі, що навіть не заперечує це.

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Хоч в мережі і мало відомо про Ліну, але останні кілька років вона мешкає у Великобританії, де має договір з модельним агентством. Також вона випробовує себе у якості акторки, тож незабаром в Анджеліни Джолі може з'явитись серйозний конкурент на знімальних майданчиках. А поки в іспанки понад 76 тисяч шанувальників у Тікток та неймовірна харизма:

@reallinasands

##Ghost

♬ VMESHBEATS ADDERALL X BOO X IG FREESTYLE - Varoon Ramesh
@reallinasands

tik-tok...

♬ sonido original - Lina Sands
@reallinasands

what's your favourite look? ##tiktoker

♬ sonido original - Lina Sands
@reallinasands

##internacionalwomensday

♬ original sound - DANCEGLITCH
@reallinasands

♬ Domino Lovers Challenge - tysm for 150k!!

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