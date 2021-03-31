Ця іспанська модель вражає схожістю з Анджеліною Джолі (відео)

Красуня з Іспанії з легкістю можна позмагатись з однією із найпривабливіших жінок світу, а все тому, що вона - копія Анджеліни Джолі. Відвести погляд майже неможливо!

Іспанська модель Ліна Сендс активно почала вести профіль у Tікток, який одразу ж припав до серця користувачам. Красуня ділиться роликами зі своїх буднів, але привертає увагу не так контентом, як своєю вродою. Дівчина настільки схожа на Джолі, що навіть не заперечує це.

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Хоч в мережі і мало відомо про Ліну, але останні кілька років вона мешкає у Великобританії, де має договір з модельним агентством. Також вона випробовує себе у якості акторки, тож незабаром в Анджеліни Джолі може з'явитись серйозний конкурент на знімальних майданчиках. А поки в іспанки понад 76 тисяч шанувальників у Тікток та неймовірна харизма:

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