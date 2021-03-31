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Спокуслива Демі Роуз похизувалась формами лише у корсеті (18+)
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Популярна модель Демі Роуз не припиняє зачаровувати фанатів своєю вродою. Цього разу красуня приміряла образ справжньої дівчини-весни!
26-річна фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде профіль в соцмережі Інстаграм, де у неї понад 16 мільйонів підписників. І це не дивно, адже красуня з апетитними формами зовсім не має комплексів та навіть отримала прізвисько "англійської Кім Кардашян".
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Нещодавно Демі вирішила приміряти доволі пікантний образ дівчини-весни, тож постала перед фанатами лише у корсеті з квітами, які прикривають пишний бюст моделі. "Коли ви садите насіння любові, то саме ви цвітете", - відзначила Роуз під серією кадрів.
Джерело фото: instagram.com/demirose
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