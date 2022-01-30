Спокуслива тренерка Ана Чері роздяглась перед фанатами: фото 18+

Популярна фітнес-тренерка Ана Чері продовжує тішити прихильників пікантним контентом. Цього разу красуня опублікувала фото у ліжку майже без одягу.

35-річна відома фітнес-модель та тренерка Ана Чері зі США активно працює не лише у спортзалі, а й в соцмережі Інстаграм, де має понад 12 мільйонів підписників. І це не дивно, бо красуня регулярно надихає працювати над своїм тілом і обожнює ділитись пікантним контентом, передає Радіо MAXIMUM.

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І нові фото від Ани не стали винятком. Вочевидь, вдома тренерка також обирає варіант з мінімальною кількістю одягу, тож спокійно може насолоджуватись сонячною погодою у бікіні. Або просто позувати лише у спідньому, демонструючи апетитні форми.

"Ви притягуєте те, ким ви є, а не те, чого ви хочете. Якщо прагнете бути великими, то будьте великими. Гарних вихідних та роботи над собою", – відзначила Чері в описі.

Джерело фото: instagram.com/anacheri

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