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Миловидна модель Олівія Матерс в бікіні захопила новими фото

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Олівія Матерс в купальнику - фото 1
Олівія Матерс в купальнику / instagram.com/olivia.mathers

Популярна модель Олівія Матерс продовжує збільшувати кількість шанувальників, адже перед її вродою важко встояти. Цього разу красуня похизувалась стрункою фігурою у крихітному купальнику.

25-річна австралійська блогерка та модель Олівія Матерс підкорює серця прихильників не лише у яскравих зйомках, а й на своєму профілі в інстаграмі. Тут за чарівною дівчиною стежать понад 649 тисяч користувачів, пише Радіо MAXIMUM.

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І це не дивно, бо красуня хоч і не часто, але ділиться кадрами зі своїх буднів та фотосесій. Левову частину світлин складають пляжні кадри, і нові фото цьому доказ. Можна з впевненістю сказати, що Олівія завжди готова до спекотного сезону.

Миловидна модель Олівія Матерс в бікіні захопила новими фото - фото 493992

Миловидна модель Олівія Матерс в бікіні захопила новими фото - фото 493993

Миловидна модель Олівія Матерс в бікіні захопила новими фото - фото 493994

До слова, красуня часто з'являється у журналах та фотосесіях саме у бікіні, а от на своєму YouTube-каналі ділиться порадами щодо моди та макіяжу.

Джерело фото: instagram.com/olivia.mathers

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