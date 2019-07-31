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Rihanna вразила апетитними формами у білизні

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Співачка позує у напівпрозорій білизні в ліжку - фото 1
Співачка позує у напівпрозорій білизні в ліжку / Rádio Bambina - Alta Floresta

Популярна барбадоська співачка Rihanna, яка днями показала дівчинку, яка як дві краплі води схожа на неї, запостила спокусливі фото у ліжку.

На сторінці в Instagram знаменитість опублікувала серію фотографій, на яких постала у звабливій білизні. Ріанна знялася у відвертій фотосесії для своєї колекції білизняного бренду.

І ще: Rihanna відшукала свого двійника: як дві краплі води

А щоб підігріти інтерес до колекції, Ріанна з'явилася у якості моделі власного бренду і водночас продемонструвала апетитні форми. На одному кадрі співачка позує в напівпрозорій білизні в ліжку, а на іншому зірка показує у сексуальному бузковому бюстгальтері.

Rihanna вразила апетитними формами у білизні - фото 344951

Rihanna вразила апетитними формами у білизні - фото 344952

Днями співачка Rihanna стала героїнею серпневого номера журналу Harper's Bazaar China. До слова, подібний образ вона приміряє не вперше, але про це далі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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