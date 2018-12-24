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Новий рік 2019 Різдво

Місіс Клаус: Ангел Victoria's Secret розбурхала мережу

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Жозефіна Скрайвер в образі Місіс Клаус - фото 1
Жозефіна Скрайвер в образі Місіс Клаус / .instagram.com/josephineskriver

Популярна модель Жозефіна Скрайвер здивувала фанатів звабливим новорічним фото.

25-річна данська топ-модель та ангел Victoria's Secret Жозефіна Скрайвер встигає підкорювати серця не лише з подіумів та шоу, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там дівчина з чарівною усмішкою ділиться майже всім, що трапляється у її житті, тому не дивно, що у неї понад 5,6 млн підписників.

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Нещодавно Жозефіна поділилась святковим фото в образі Місіс Клаус у коротенькі червоній сукні, показавши свої спокусливі форми. За короткий час допис зібрав понад 300 тисяч вподобань та чимало компліментів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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