Знайдіть матусю: цю красуню плутають з її донькою (відео)

Ця молода матуся зі США точно знає секрет вічної юності, адже її з легкістю можна сплутати зі студенткою. А на фото з донькою доводиться випробовувати інтуїцію, бо американка має неймовірно молодий вигляд!

Знайомтесь, Кет Зої Кларк – 35-річна американська матуся двох дітей та блогерка, яка надихає людей піклуватись про своє здоров'я, передає News.com. І це вдається їй чудово, адже жінку легко сплутати з її ж 18-річною донькою.

І ще: Забудь про бар: холостяцькі вечірки, які вражають (фото)

Тому у магазинах Кет не продають алкоголь без документів, а на вулицях хлопці підходять знайомитись. І це не дивно, оскільки красуня і справді знає секрет юності, чим старається ділитись і з іншими. Кларк активно веде профілі у ТікТок та в Інстаграмі, де публікує не лише мотиваційні ролики, а й відео про своє життя. Саме з останніх підписників і дізнаються, що жінка має дорослих дітей та давно у шлюбі.

@katclark86 when your daughter sets it up on her phone properly but not yours @tacotish ♬ original sound - Kat Clark

Кет справа, її донька – зліва

"Я звикла до постійної уваги з боку хлопців, але я маю чоловіка Джонатана. До того ж, у нас є ще й 10-річна донечка", – ділиться Кет. Хоч часто юнаки й сприймають це, як жарт або вигадану причину відмовитись від побачення. Але особливо приємно блогерці ходити на батьківські збори, опиняючись у центрі уваги інших дорослих.

Кет зліва, її донька - справа

"Я люблю говорити, скільки мені років. Якось мене навіть спитали, де моя мам, прийнявши за школярку", – розповідає Кет. І особливої таємниці щодо її зовнішності нема, але вона звертає увагу на особливе ставлення до життя та турботу про своє тіло.

"Я стараюсь не засмучуватись через дрібниці, уникати стресу та проживати життя на максимум. Звісно ж, мені допомагають спорт та правильне харчування, але я вважаю, що головне – це ваше ставлення до всього", – наголошує красуня.

Читайте також: Блогерка змінює форми за секунду, але проблема не в ній (відео)