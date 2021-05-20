Спокуслива модель Сара Сампайо поділилася гарячими фото з відпочинку

Ангел Victoria's Secret поділилася новими фотографіями з відпочинку на островах Теркс і Кайкос. Фоловери у захваті від красуні!

У минулій своїй публікації Сара Сампайо показувала, як виглядала її фігура в злитому рожевому купальнику, а тепер продемонструвала новий аутфіт.

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Дівчина одягла світле плаття з відкритою спиною і навіть зробила макіяж з улюбленою червоною помадою на губах. Довге темне волосся зірка заплела в тугу косу, а також доповнила образ кольє на шиї і масивними сережками з камінням.

Сара зробила кілька кадрів з різних ракурсів і похвалилася прекрасною фігурою. З ким зірка зараз на відпочинку, вона не розповідає. Знімки публікує часто, але на них відображена тільки сама. А шанувальники тим часом гадають, чи разом з Сарою її коханий Олівер Ріплі?

Гортайте галерею:

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