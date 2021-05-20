Сексуальна тренерка Ана Чері зняла пікантне відео біля басейну (18+)

Фітоняшка Ана Чері знову опинилась у центрі уваги мережі завдяки своїй звабливій фігурі. Дівчина поділилась гарячим відео в купальнику, від якого важко відвести погляд.

35-річна модель та тренерка Ана Чері активно веде свій профіль в соцмережі Інстаграм, де має понад 12 мільйонів шанувальників. Все тому, що дівчина мотивує займатись спортом, веде власний курс з фітнесу, а також зовсім не має комплексів щодо своєї стрункої фігури. До того ж, тепла пора року доповнила профіль Ани справді гарячими кадрами.

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Це підтверджує у свіже відео від фітоняшки, на якому вона демонструє свої розкішні форми у крихітному рожевому купальнику біля басейну. За лічені години ролик зібрав понад 125 тисяч лайків та більше як тисячу коментарів з компліментами.

Це вже не перший ролик від Чері у такому форматі, адже нещодавно вона показала себе з найвідвертіших ракурсів на побережжі:

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