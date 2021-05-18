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Як змінювалася британська жінка без віку Джоді Тернер-Сміт: фото 18+
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Джоді Тернер-Сміт – американська актриса родом з Великобританії, модель. Красуня приділяє багато уваги своїй зовнішності, що дозволяє їй підтримувати образ жінки без віку. Давайте подивимось, як змінювалася красуня на своєму шляху!
Джоді народилася 7 вересня 1986 року в Пітерборо, Англія. Виросла в сім'ї вихідців з Ямайки. Коли дівчинці було 10 років, батьки розлучилися, і вона разом з матір'ю переїхала в США, в штат Мериленд. У артистки є брат і дві сестри. Далі про красуню пише Радіо MAXIMUM.
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Спочатку Тернер-Сміт працювала банкіром в Піттсбурзі, штат Пенсільванія, коли один друг познайомив її з музикантом Фарреллом Вільямсом. Вільямс переконав її переїхати в Лос-Анджелес, де та через місяць отримала свою першу роботу як модель.
Зніматися в кіно красуня почала з 2013 року. Дебютувала в епізодичній ролі в серіалі Справжня кров. У 2016 році знялася у фільмі Неоновий демон в ролі асистентки Роберти Хоффманн. Далі в 2019 році виконала головну роль Анджели Квін Джонсон в кримінальній драмі Справжня кров.
У 2018 британка знялася в ролі Меланти Джірл в науково-фантастичному серіалі Летючі крізь ніч за романом Джорджа Мартіна. Її кандидатуру затвердив сам автор. В одній зі сцен актриса з'являлася в купальнику.
У 2019 британка зіграла у фільмі Квін і Слім про закохану пару, на яку напав поліцейський. Джоді втілила на екрані образ жінки-адвоката, яка захищала людей від страти в штаті Огайо. Після вбивства сторожа правопорядку їй довелося захищати себе і кохану людину. Тернер-Сміт зізнавалася, що ці зйомки стали найважчими в кар'єрі, адже раніше вона не грала головних ролей, а тепер доводилося вчити напам'ять репліки на кожній сторінці сценарію. Та й кастинг проходив непросто. Актриса приходила на проби три рази і після кожної невдачі плакала в своїй машині, хоча на той момент вже наростила необхідну для Голлівуду броню. Але їй дуже хотілося зіграти саме в цій картині, оскільки артистка встигла відчути емоційний зв'язок з героїнею.
Восени 2020 року стало відомо, що Джоді Тернер-Сміт виступить в ролі королеви Англії Анни Болейн, яка правила в середині XVI століття, в історичному серіалі. Відзначається, що в ньому останні місяці життя королеви будуть переосмислені з точки зору фемінізму. Вона стане першою чорношкірою акторкою, яка зіграла англійську королеву.
Анна Болейн була другою дружиною короля Англії Генріха VIII Тюдора. Вона була коронована як королева-консорт 1 червня 1533 року. Кілька років по тому чоловік звинуватив її в зраді, після чого її судили, визнавши винною в невірності, інцесті і державній зраді. Її стратили через обезголовлення.
Гарячі фото Тернер-Сміт 18+
У 2020 році Тернер-Сміт знялася як модель в новій кампанії Gucci Bloom Profumo di Fiori, в ході якої їй вдалося попрацювати з Анжелікою Х'юстон, Флорен Велч і Алессандро Мікеле. На своїй сторінці в інстаграмі артистка повідомила, що на фотосесії поруч з нею була присутня мати, що зробило зйомку особливо хвилюючою.
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