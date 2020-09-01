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Коронавірус Карантин 1 вересня

Спокуслива модель Келлі Гейл показала ідеальні форми в бікіні

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Келлі Гейл у бікіні - фото 1
Келлі Гейл у бікіні / instagram.com/kellybellyboom

Популярна модель Келлі Гейл не припиняє тішити прихильників спекотними кадрами. Цього разу дівчина продемонструвала розкішну фігуру в купальнику.

25-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл підкорює своєю вродою не тільки з подіумів, а й зі своєї сторінки в соцмережі Instagram. Там за красунею з індійсько-австралійським походженням стежать понад мільйон користувачів. І це зовсім не дивно, адже Келлі майже щодня тішить фанатів свіжими кадрами зі свого життя: від зйомок до світських заходів та звичайних буднів.

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Попри карантин у Келлі видалось насичене літо, тому вона регулярно ділилась сонячними фото в купальниках, і новий допис не став винятком. На знімку красуня у невимушеній позі чистить фрукти біля басейну. Як розповіла сама дівчина, це одна із найбільш особливих зйомок за 13 років моделінгу.

У якості бонусу ловіть архівні кадри з Келлі на фестивалі Burning Man:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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