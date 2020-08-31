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Коронавірус Карантин 1 вересня

Струнка Адель роздяглась і вразила фанатів фігурою (фото)

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Адель показала "нову" фігуру - фото 1
Адель показала "нову" фігуру / instagram.com/adele

Популярна співачка Адель не припиняє дивувати шанувальників своїм перевтіленням. Зірка не просто позбулась зайвої ваги, а й стала виглядати зовсім по-іншому. Зацініть!

32-річна англійська поп-зірка Адель поки влаштувала перерву у своїй музичній кар'єрі, але у 2020 шокувала фанатів по всьому світу кардинальними змінами. Виконавиця зуміла позбутись близько 45 кілограмів і знайти внутрішню рівновагу.

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Хоч зірка і не частий гість соцмереж, але періодично ділиться свіжими кадрами зі свого життя в Instagram, де у неї понад 38 мільйонів підписників. Нещодавно красуня опублікувала несподіване фото у купальнику, лосинах та яскравим пір'ям. Так Адель згадала свій улюблений Ноттінг-Хіллський карнавал, який щороку проходив у Лондоні. Але через пандемію всі масові заходи перенесли, але співачка не втратила можливість відтворити для себе хоча б трішки ту атмосферу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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