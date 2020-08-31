Ірина Шейк, Белла Хадід, Емілі Ратажковскі знялися для Vogue без макіяжу

Редактори італійського модного журналу Vogue присвятили новий вересневий випуск темі індивідуальності і природної краси.

Для обкладинки глянцю позували найвідоміші моделі, тільки на їх обличчі зовсім не було косметики. Фотографії обкладинок з'явилися на Instagram-сторінці видання.

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Новий випуск Vogue вийде не під однією-двома, а під сотнями обкладинок, для яких позували різні моделі. Всі вони демонстрували свою природну красу. Творець випуску вирішив таким чином показати, що глянець виступає проти нерівності і підкреслює індивідуальність кожної людини.

Моделей, які виступають на світових подіумах, показали без фільтрів, косметики і фотошопа, щоб продемонструвати їх недоліки, адже в першу чергу, вони звичайні жінки.

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