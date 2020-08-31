Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Ірина Шейк, Белла Хадід, Емілі Ратажковскі знялися для Vogue без макіяжу

  • 11
Vogue - фото 1
Vogue / dailymail

Редактори італійського модного журналу Vogue присвятили новий вересневий випуск темі індивідуальності і природної краси.

Для обкладинки глянцю позували найвідоміші моделі, тільки на їх обличчі зовсім не було косметики. Фотографії обкладинок з'явилися на Instagram-сторінці видання.

І ще: Відома модель показала пікантний літній образ з ефектним декольте

Новий випуск Vogue вийде не під однією-двома, а під сотнями обкладинок, для яких позували різні моделі. Всі вони демонстрували свою природну красу. Творець випуску вирішив таким чином показати, що глянець виступає проти нерівності і підкреслює індивідуальність кожної людини.

Моделей, які виступають на світових подіумах, показали без фільтрів, косметики і фотошопа, щоб продемонструвати їх недоліки, адже в першу чергу, вони звичайні жінки.

Ірина Шейк, Белла Хадід, Емілі Ратажковскі знялися для Vogue без макіяжу - фото 422984

Ірина Шейк, Белла Хадід, Емілі Ратажковскі знялися для Vogue без макіяжу - фото 422985

Ірина Шейк, Белла Хадід, Емілі Ратажковскі знялися для Vogue без макіяжу - фото 422986

Це цікаво: Нова Єва Браун: Меланія Трамп у костюмі в стилі мілітарі обурила мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хотів би бути травою: гола Надя Дорофєєва показала, як слід проводити останні літні дні
  • 29 серпня, 21:22
  • 4132
ТОП-5 нових серіалів вересня 2020, які потішать глядачів
  • Вчора, 16:20
  • 206
ТЕСТ: Відповідай на питання, щоб визначити свій музичний гріх
  • 28 серпня, 16:30
  • 477
Загрузка...
Новини