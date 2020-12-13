Спокуслива модель Алексіс Рен зачарувала фотосесією у ліжку

Популярна модель Алексіс Рен потішила шанувальників звабливою фотосесією у спальні. Врода цієї дівчини заворожує!

23-річна американська модель Алексіс Рен хоч і мріє про кар'єру ангела Victoria's Secret, однак вже зараз кількість фанатів цієї красуні вже вражає. Каліфорнійка, яка регулярно займається йогом, балетом та відвідує спортзал, активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 14 мільйонів осіб.

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Нещодавно модель поділилась з шанувальниками серією атмосферних знімків у розкішній сукні прямісінько у спальні. За короткий час допис зібрав понад пів мільйона лайків та тисячі компліментів.

Джерело всіх фото: instagram.com/alexisren

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