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Сексуальне сафарі: Демі Роуз засвітила розкішні форми на нових фото (18+)

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Демі Роуз на сафарі - фото 1
Демі Роуз на сафарі / instagram.com/demirose

Популярна модель Демі Роуз потішила шанувальників гарячими фото з сафарі, на яких позує у грайливому корсеті. Ця дівчина вміє дивувати!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз відрізняється від своїх колег-моделей, оскільки її зріст всього 157 см, але це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що дівчину часто називають "англійською Кім Кардашян". А за її сторінкою в соцмережі Instagram стежать понад 10 мільйонів.

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Нещодавно красуня поділилась дуже спекотними знімками з Танзанії, які викликали справжній захват у фанатів. Якщо до образу Лари Крофт шанувальники були готові, то до крихітного корсета – ні.Зацініть:

Сексуальне сафарі: Демі Роуз засвітила розкішні форми на нових фото (18+) - фото 438887

Сексуальне сафарі: Демі Роуз засвітила розкішні форми на нових фото (18+) - фото 438888

Сексуальне сафарі: Демі Роуз засвітила розкішні форми на нових фото (18+) - фото 438889

Джерело фото: instagram.com/demirose

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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