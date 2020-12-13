Сексуальне сафарі: Демі Роуз засвітила розкішні форми на нових фото (18+)

Популярна модель Демі Роуз потішила шанувальників гарячими фото з сафарі, на яких позує у грайливому корсеті. Ця дівчина вміє дивувати!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз відрізняється від своїх колег-моделей, оскільки її зріст всього 157 см, але це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що дівчину часто називають "англійською Кім Кардашян". А за її сторінкою в соцмережі Instagram стежать понад 10 мільйонів.

І ще: Гаряча тренерка Теммі Хемброу роздяглась в Instagram (фото 18+)

Нещодавно красуня поділилась дуже спекотними знімками з Танзанії, які викликали справжній захват у фанатів. Якщо до образу Лари Крофт шанувальники були готові, то до крихітного корсета – ні.Зацініть:

Джерело фото: instagram.com/demirose

Читайте також: Найгарячіша гравець у покер розбурхала мережу фото у ліжку (18+)